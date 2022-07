Rafał Trzaskowski: 0 proc. VAT obniży ceny komunikacji miejskiej

Oprac.: Wiktor Kazanecki Aktualności

Bilety komunikacji miejskiej będą tańsze, gdy ich cena nie będzie obciążona VAT-em - uznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, omawiając postulaty ruchu samorządowców "Tak! Dla Polski!". Jego zdaniem wprowadzenie zerowej stawki tego podatku na usługi transportowe poprawi kondycję budżetów gmin i powiatów. Ekspert przypomina, że rząd w sprawie 0 proc. VAT złożył wniosek do Komisji Europejskiej i został on zaakceptowany. Dotyczy on jednak tylko biletów miesięcznych.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w stołecznym autobusie; zdjęcie z 2018 roku / Jacek Dominski/ / East News