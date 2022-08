Pendolino Warszawa-Kraków wyhamowało. Tańsze pociągi bywają szybsze

Wiktor Kazanecki Aktualności

Pasażerowie płacą do 169 złotych za bilet na Pendolino, które z Warszawy do Krakowa zawozi ich w około trzy godziny. Osiem lat temu taka podróż trwała o 20-30 minut krócej. Ponadto zdarza się, że zwykły pociąg, w którym miejsce kosztuje nawet o 100 złotych mniej, pokonuje ten dystans szybciej niż skład "premium". Lista tras, na których Pendolino zwolniło, nie kończy się na szlaku z Mazowsza do Małopolski. Dłużej niż w 2014 roku jedzie się też ze stolicy do Wrocławia.

Zdjęcie Pendolino weszło do floty PKP Intercity pod koniec 2014 roku / Dawid Lasociński / Agencja FORUM