Opóźnienia pociągów "niepokoją" urzędników. Rząd przedstawił receptę

Wiktor Kazanecki Aktualności

W pociągach coraz więcej pasażerów, ale punktualność na kolei spada. Widać to zwłaszcza w przypadku PKP Intercity, dalekobieżnego monopolisty. O "niepokojącym trendzie", mogącym zrazić Polaków do szynowych pojazdów i sprawić, że ten środek transportu stanie się ofiarą własnego sukcesu, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego. Problem dostrzegł też rząd, który chce zwiększyć liczbę dostępnych maszynistów. Chodzi m.in. o rezygnację z dwuosobowej obsady, gdy pociąg jedzie z prędkością do 160 km/h, a także złagodzenie wymagań dotyczących wzroku.

Zdjęcie Kolej bije rekordy popularności, ale jej problemy nie znikają. Najważniejszym okazuje się punktualność / Aleksiej Witwicki / FORUM / Agencja FORUM