Kolej sparaliżowana przez orkan Malik. PKP Intercity apeluje do pasażerów

Oprac.: Wiktor Kazanecki Aktualności

Wichury, które spowodowało uderzenie orkanu Malik, sparaliżowały w niedzielę ruch kolejowy w Polsce. Z największymi utrudnieniami mierzą się pasażerowie składów jadących przez północne obszary kraju, które notują po kilkaset minut opóźnienia. Z tego powodu PKP Intercity apeluje do podróżnych, by zastanowili się, czy 30 stycznia na pewno muszą wsiąść do pociągu. Jak przekazał przewoźnik, bilety zakupione na niedzielę można zwracać bez potrącenia odstępnego.

Zdjęcie Między innymi pociągi PKP Intercity notują w niedzielę spore opóźnienia / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM