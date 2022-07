Kiedy i jak najlepiej kupować bilety na PKP Intercity? Jeśli chcesz oszczędzić, musisz o tym wiedzieć

Spis treści: 01 Dynamiczny system sprzedaży PKP Intercity. Kiedy kupować bilety?

02 Ulgi ustawowe w PKP Intercity. Komu przysługują zniżki?

03 Klasa 1 i 2 w PKP Intercity. Jakie są różnice

04 "Taniej z Bliskimi" w PKP Intercity. Zniżka na przejazdy grupowe

05 Rabaty na przejazdy grupowe i bilety "bez gwarancji miejsca siedzącego"

Bilety na pociągi PKP Intercity są najtańsze, gdy rusza ich sprzedaż. To właśnie wtedy łatwo znaleźć ofertę podróży Pendolino za 49 złotych albo składem TLK lub IC za kilkanaście złotych.

Sprzedaż biletów przez Internet na pociągi krajowe rusza o godz. 0:30 na miesiąc przed datą odjazdu. Wyjątkiem są pierwsze noce w miesiącu, gdy czas serwisowy kończy się o godz. 1:00. Taka noc przypadnie przykładowo z 31 lipca na 1 sierpnia.

Czas serwisowy, czyli przerwa technologiczna rozpoczyna się o godz. 23:45. Wówczas nie działa zarówno wyszukiwarka na stronie intercity.pl, jak i cały system sprzedażowy przewoźnika.

Reklama

Dynamiczny system sprzedaży PKP Intercity. Kiedy kupować bilety?

Algorytm "dynamicznego" systemu PKP Intercity ma zasadę: "Im bardziej popularny pociąg, tym drożej", a więc "Im mniej popularny pociąg, tym taniej".

Najtańsze bilety na połączenia EIP (Pendolino) i EIC podróżni wykupują nierzadko w kilka minut, dlatego warto wcześniej wybrać pasujące nam połączenie, korzystając chociażby z Portalu Pasażera. Gdy ruszy sprzedaż, będziemy wtedy od razu wiedzieć, który pociąg nas interesuje, więc szybko zajmiemy w nim miejsce.

Trzeba się pospieszyć również dlatego, że strona intercity.pl "lubi" się zawieszać, gdy internautów chętnych na kupienie biletu jest wielu.

Równie prędko kończą się często miejsca do spania w pociągach PKP Intercity: kozetki oraz łóżka w wagonach sypialnych, zwłaszcza w składach kursujących w wakacyjne lub feryjne weekendy, przed i po świętach Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, jak i w okolicach Sylwestra.

Zdecydowanie łatwiej zdobyć przecenione bilety na pociągi TLK oraz IC - w ich przypadku niższe ceny obowiązują nawet na kilka godzin przed odjazdem. To jednak nie reguła, bo generalnie koszt, jaki poniesiemy, zależy od prognozowanej frekwencji w wagonach.

Ulgi ustawowe w PKP Intercity. Komu przysługują zniżki?

W "upolowaniu" tanich biletów PKP Intercity pomaga oficjalna witryna przewoźnika. Na podstronie "Łowcy Promo" odnajdziemy specjalną wyszukiwarkę promocyjnych ofert, a także listę relacji, na których obowiązują.



Zwróćmy uwagę, czy przysługują nam zniżki ustawowe, łączące się z ofertami takimi jak "Łowcy Promo". Za przejazd PKP Intercity mniej płacą chociażby:

dzieci i młodzież (37 proc. zniżki; dzieci do 4. roku życia mają 100 proc. zniżki, ale i tak potrzebują biletu),

(37 proc. zniżki; dzieci do 4. roku życia mają 100 proc. zniżki, ale i tak potrzebują biletu), studenci do 26. roku życia i doktoranci do 35. roku życia (51 proc. zniżki),

do 26. roku życia i do 35. roku życia (51 proc. zniżki), seniorzy powyżej 60. roku życia ("Bilet dla Seniora", 30 proc. zniżki),

powyżej 60. roku życia ("Bilet dla Seniora", 30 proc. zniżki), emeryci i renciści (dwa przejazdy w roku, 37 proc. zniżki),

(dwa przejazdy w roku, 37 proc. zniżki), Honorowi Dawcy Krwi (33 proc. zniżki),

(33 proc. zniżki), posiadacze Karty Polaka (37 proc. zniżki),

(37 proc. zniżki), posiadacze Karty Dużej Rodziny (37 proc.),

(37 proc.), inwalidzi i weterani wojenni (różny proc. zniżki),

(różny proc. zniżki), działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane politycznie (51 proc. zniżki),

(51 proc. zniżki), żołnierze (78 proc. zniżki),

(78 proc. zniżki), niepełnosprawni (różny proc. zniżki).

Gdy możemy skorzystać z ulgi ustawowej, pamiętajmy, by podczas podróży mieć przy sobie uprawniający do niej dokument. Gdy nie pokażemy go konduktorowi, grozi nam mandat (opłata dodatkowa).

Możemy też natknąć się na nietypowy rabat, gdy szukamy połączenia na intercity.pl: bilet na pierwszą klasę tańszy od tego na klasę drugą, czyli "gorszą". To również skutek funkcjonowania "dynamicznego" cennika. Zdarza się, że miejsca w klasie drugiej zarezerwuje na tyle dużo osób, iż cena na ten rodzaj usługi chwilowo przewyższy koszt podróży mniej popularną klasą pierwszą.

Klasa 1 i 2 w PKP Intercity. Jakie są różnice

Sprawdźmy więc, na czym polega różnica między klasami 1 a 2. Przedziały w pierwszej klasie są większe, mieszczą mniej osób, a gdy jedziemy wagonem bezprzedziałowym, mamy więcej miejsca na nogi. Dodatkowo w pociągach EIC i EIP, w klasie 1, otrzymujemy poczęstunek. Pamiętajmy jednak, że w klasie pierwszej nie obowiązuje część zniżek ustawowych.

PKP Intercity potrafi jednak zaskoczyć - na szczęście pozytywnie. Niekiedy w trasę wysyła zdeklasowane wagony, czyli takie, które kiedyś były klasą pierwszą i mają jej standard, ale teraz jeżdżą w drugiej.

"Taniej z Bliskimi" w PKP Intercity. Zniżka na przejazdy grupowe

Od 1 lipca obowiązuje też nowa promocja w pociągach TLK i IC - "Taniej z Bliskimi". Gdy jedziemy tym samym pociągiem w grupie od dwóch do sześciu osób - rodzinnie lub z przyjaciółmi - każdy może zapłacić o 30 proc. mniej.

Aby skorzystać z "Taniej z Bliskimi", kupując bilety przez intercity.pl, trzeba zaznaczyć "kółeczko" przy specjalnym, niebiesko-białym piktogramie umieszczonym nad tabelką do wpisywania danych o naszej podróży.

Oferta "Taniej z Bliskimi" obowiązuje tylko do 24 godzin przed odjazdem pociągu, więc nie użyjemy jej, kupując bilet u konduktora.

Istnieje też Bilet Rodzinny - co innego niż rabat związany z Kartą Dużej Rodziny. Jeśli jesteśmy rodziną i podróżujemy w grupie od dwóch do pięciu osób, wśród których co najmniej jedna ma mniej niż 16 lat, możemy uzyskać 30 proc. zniżki.

Rabaty na przejazdy grupowe i bilety "bez gwarancji miejsca siedzącego"

PKP Intercity przyznaje również indywidualne zniżki na przejazdy grupowe. Taka możliwość pojawia się, gdy jednym pociągiem wspólnie jedzie co najmniej 11 osób. Aby uzyskać rabat, trzeba zarejestrować się na stronie przejazdygrupowe.intercity.pl i wypełnić wniosek.

Czas rozpatrywania wniosku o przejazd grupowy to najwyżej pięć dni roboczych. Gdy spółka odpowie na niego pozytywnie, trzeba najpóźniej tydzień przed podróżą wydrukować Kartę Przejazdu Grupy i odebrać bilety w kasie.

PKP Intercity w pociągach TLK i IC sprzedaje bilety "bez gwarancji miejsca siedzącego". Oznacza to, że wszystkie miejsca w pociągu - na całej naszej trasie lub jej odcinku - są zajęte. Można wtedy stać w korytarzu lub skorzystać z rozlokowanych tam składanych krzeseł.

Czasami zdarza się jednak, że mimo to odnajdziemy wolny fotel, bo np. pasażer nie dotarł na pociąg albo wsiądzie na późniejszej stacji. Możemy zająć to miejsce, ale pamiętajmy, że gdy przyjdzie podróżny z rezerwacją, obowiązkowo musimy je zwolnić.