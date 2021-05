Japonia: Pasażerowie zapłacą za przejazd twarzą. W pociągach i autobusach

Zamiast biletów, będą kontrolować twarze pasażerów. Na taki pomysł wpadł japoński przewoźnik z okolic Tokio. Urządzenia weryfikujące, kto wsiada do pociągu, zamierza zainstalować przy wejściach na perony. Firma uważa, że dzięki wdrożeniu nowego systemu korzystanie z jej usług będzie prostsze. Testy elektronicznego kontrolera trwają w autobusach.

Zdjęcie Takie urządzenia będą sprawdzać, czy pasażerowie opłacili przejazd. Zapamiętają ich wygląd /Yamanan /Archiwum

Na nietypowy sposób sprawdzania biletów wpadła japońska firma Yamanan, zajmująca się kolejowymi przewozami w mieście Sakura, leżącym w aglomeracji tokijskiej. Na stacjach kolejki Yūkarigaoka Line zainstaluje maszyny skanujące i weryfikujące twarze pasażerów. Ci będą mogli "zapłacić" za przejazd, zbliżając się do czytnika, a system pobierze pieniądze z ich kont.

Wygodniej ma być również dla podróżnych z biletami długookresowymi, np. miesięcznymi. Elektroniczny kanar zapamięta, jak wyglądają, a gdy ponownie zjawią się na stacji, po rozpoznaniu ich rysów przepuści na peron.

Zdaniem Yamanan nowy system kontroli pasażerów pomoże przede wszystkim dojeżdżającym do pracy. Ta grupa podróżujących ma zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, chociaż japońskie koleje już teraz słyną z niezwykłej punktualności.



Weryfikacja twarzy także w autobusach

Jak planuje przewoźnik, maszyny testowo pojawią się na stacjach latem. Jednak już teraz z nowego rozwiązania korzystają wsiadający do autobusów Yamanan. Pełnią one socjalną rolę, pozwalając przedostać się z miejsca na miejsce zwłaszcza starszym Japończykom z Sakury. Są więc uzupełnieniem dla kolejowej oferty przedsiębiorstwa.



Zdjęcie Z "płatności twarzą" od niedawna korzystają podróżujący autobusami po Sakurze / Yamanan / Archiwum

Region, po którym jeździ Yūkarigaoka Line, to jedna z "sypialni" Tokio. Mieszkańcy tłumnie opuszczają ją każdego ranka, by wieczorem wrócić do swoich mieszkań. W tłumaczeniu na polski jej nazwa brzmi Wzgórza Eukaliptusowe, chociaż te rośliny nie występują tam w naturze.