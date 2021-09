Na pomysł, by jeden tydzień września poświęcić tematyce zrównoważonego transportu, wpadła w 2002 roku Komisja Europejska. Od tego czasu, od 16 do 22 września, rządy, miasta, aktywiści, jak i przewoźnicy zachęcają, aby zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia związane z przemieszczaniem się i wybierać alternatywne rozwiązania.

Za najmniej zdrowy - zarówno dla człowieka, jak i środowiska - uznano transport prywatnymi samochodami. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ma więc skłaniać do przesiadki do komunikacji miejskiej, na rower, do kolei, albo - jeśli to możliwe - chodzenia piechotą.

Do wyboru jest również car-pooling, czyli "zapełnianie auta". Polega on na współpracy kilku osób, które - jadąc przykładowo z tej samej miejscowości do wspólnego miejsca pracy - nie biorą samochodów osobno, skoro mogą zmieścić się w jednym.



Dzień bez Samochodu. Warszawa: Darmowa komunikacja dla wszystkich

Kulminacja ETZT, w którego tegorocznej edycji bierze udział 2,2 tys. miast z 45 państw, przypada na jego koniec - czyli 22 września, zwanym Dniem bez Samochodu. Wtedy liczni przewoźnicy wożą swoich pasażerów za darmo, aby pokazać, jak na przestrzeni lat zmienił się transport zbiorowy. Część z nich otwiera się także na zwiedzających, którzy mogą zobaczyć np. wnętrza zajezdni albo przejechać się zabytkowym wozem.



Co w tym roku szykują największe polskie miasta? W Warszawie 22 września pojedziemy transportem zbiorowym za darmo. Kilka dni wcześniej, bo w sobotę, zobaczymy wystawę oraz paradę zabytkowych tramwajów.



Ponadto na Plac Defilad nieopodal Pałacu Kultury przyjedzie somua - najstarszy autobus w Warszawie. Przed wojną był on najnowocześniejszy na świecie. Zaplanowano także dzień otwarty na budowanej stacji metra "Kondratowicza" na Targówku. Do celebrowania ETZT zaprasza też Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa, która z Piaseczna ruszy w trasę po okolicach Warszawy.



Kraków: Nie tylko darmowe przejazdy, ale i roślinne sadzonki

Natomiast w Krakowie m.in. sprawdzimy, ile spalin emituje nasze auto, za darmo skontrolujemy stan roweru, otrzymamy darmową sadzonkę ozdobnej rośliny albo przejedziemy się muzealną linią tramwajową "0".



Podobnie jak w stolicy, 22 września Kraków zaprosi, aby za darmo jeździć transportem zbiorowym. Podobnie będzie w Poznaniu, lecz tam, aby nie kupować biletu, trzeba będzie mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu.

Największe miasto Wielkopolski w niedzielę organizuje także festyn na terenie zajezdni Franowo, jak i bezpłatne znakowanie rowerów oraz grę miejską. Na torowiska wyjedzie tego dnia specjalna linia tramwajowa "F".



Lublin: Trolejbusy "zapraszają" na zajezdnię

Ci, którzy w piątek będą w Lublinie, mogą odwiedzić zajezdnię trolejbusów. Dzień później na ulicach pojawią się zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej, a w niedzielę na Placu Zamkowym i Błoniach odbędzie się piknik. W Dniu bez Samochodu bezpłatne przejazdy gwarantowane są tym pasażerom, którzy okażą dowód rejestracyjny auta.



W Gdańsku sobota będzie Dniem Elektromobilności - impreza organizowana jest na wyspie Ołowianka. Natomiast 22 września w transporcie zbiorowym będą obowiązywać takie same zasady, jak w Lublinie i Poznaniu.



Gdzie jeszcze darmowe przejazdy w Dniu bez Samochodu?

Darmowe przejazdy - dla wszystkich lub jedynie dla posiadaczy dowodów rejestracyjnych - w Dniu bez Samochodu zostaną wprowadzone także m.in. w Aglomeracji Śląskiej, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Słupsku czy Bielsku-Białej.



Polski minister infrastruktury od 2018 r. przyznaje nagrody w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Otrzymują je miasta, gminy, grupy osób, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, ale i władze lokalne oraz firmy.