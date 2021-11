"Babcia" należąca do Kolei Mazowieckich to najstarszy elektryczny zespół trakcyjny (EZT) typu EN57, który jest w ciągłym ruchu i zabiera podróżnych na regularnych połączeniach. Wyprodukowano go w 1963 roku i pierwotnie pomalowany był - podobnie jak swoje liczne "rodzeństwo" - na żółto-granatowo. Pociągi o takim ubarwieniu to jeden z symboli PRL-owskiej kolei, zwłaszcza tej regionalnej.

Zdjęcie Tak wyglądały regionalne pociągi w PRL. Na zdjęciu: skład osobowy na stacji Warszawa Ochota (1970 r.) / Tadeusz Zagoździński / Agencja FORUM

Obecnie "Babcia" posiada koloryt zbieżny z firmowymi barwami mazowieckiego właściciela, jednak niebawem to się zmieni. Jak poinformowała samorządowa spółka, jej pracownicy przetransportowali "seniorkę" do Zakładu Naprawy Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki", w którym specjaliści przywrócą jej oryginalne kolory jeszcze przed końcem 2021 roku.



Zdjęcie "Babcia" i załoga Kolei Mazowieckich / Koleje Mazowieckie / Archiwum

Do tej pory "Babcia" kursowała przeważnie na trasie Tłuszcz-Ostrołęka, a w przyszłości najpewniej stanie się pociągiem "retro". Jednak najstarszy EN57 nie od zawsze przemierzał mazowieckie tory. Po wyjeździe z fabryki trafił do Lokomotywowni Głównej Kraków Prokocim, a niecałe 30 lat później wylądował w Tarnowie. Jego następnymi domami stały się kolejowe bazy w Tarnowie, Nowym Sączu i Sucha Beskidzka.

Zdjęcie Wnętrze najstarszego czynnego EN57 / Koleje Mazowieckie / Archiwum

W 2003 roku "Babcia" trafiła do Kolei Mazowieckich, które na początku XXI wieku wydzielono z państwowego molocha, czyli PKP Przewozów Regionalnych. Od tego czasu kilka razy ją modernizowano; zainstalowano w niej m.in. Wi-Fi, kamery, ogrzewane szyby oraz wandaloodporne fotele. Od chwili "narodzin" skład ten pokonał niemal siedem milionów kilometrów.



Zdjęcie Taki widok widzi przed sobą maszynista "Babci" / Koleje Mazowieckie / Archiwum

Pociągi serii EN57, do której należy "Babcia", są najliczniejsze i najdłużej produkowane na świecie. W latach 1961-1993 konstruowano je we wrocławskim Pafawagu. Popularnie, nie tylko w gronie miłośników kolei, EN57 zwane są "kiblami". Skąd takie niechlubne miano?



Zdjęcie 1970 rok. Pasażerowie wsiadają do żółto-granatowego pociągu relacji Warszawa-Dęblin / Jerzy Michalski/RSW / Agencja FORUM

Być może pochodzi od charakterystycznego zapachu panującego w ich wnętrzach, ale jest też inne wytłumaczenie. W "kiblach" szafki Wysokiego Napięcia - jedne z najważniejszych urządzeń w pociągu - montowano w miejscu WC w środkowym wagonie, ponieważ ich oryginalne umiejscowienie pod podłogą powodowało awarie.



Zdjęcie To ostatnie dni "Babci" w dotychczasowym malowaniu / Koleje Mazowieckie / Archiwum

We flocie Kolei Mazowieckich znajduje się ponad 40 pojazdów typu EN57, wśród których lwia część nie nadaje się jednak do jazdy. Te, które mogą zabierać pasażerów, przewoźnik chce eksploatować co najmniej do 2026 roku. To krótsza perspektywa od tej nakreślonej przez trójmiejską PKP Szybką Kolej Miejską, która nie wyklucza, że "kible" będzie użytkować nawet do 2042 roku.