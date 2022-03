Awaria w PKP. Wydłuża się lista odwołanych i opóźnionych pociągów

Wiktor Kazanecki Aktualności

Niemal 500 minut spóźnienia notuje pociąg "Uznam" ze Świnoujścia do Warszawy. Inne składy PKP Intercity przyjeżdżają na stacje w różnych regionach Polski o 200-300 minut później niż powinny. Wielkie utrudnienia na kolei to skutek awarii, do której przyznała się firma Alstom - producent urządzeń kolejowych. W jej wyniku ponad 20 składów PKP IC w ogóle nie wyjedzie w trasę. Przewoźnicy wprowadzili m.in. wzajemne honorowanie biletów.

