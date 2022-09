Anglicy szukają sposobów na oszczędzanie. Za bilety maksymalnie dwa funty

Od stycznia do marca przyszłego roku włącznie cena pojedynczego przejazdu autobusem w Anglii ograniczona zostanie do 2 funtów, co pomoże w łagodzeniu presji związanej z rosnącymi kosztami życia - ogłosiło brytyjskie ministerstwo transportu.

Zdjęcie Pasażerowie autobusu w Londynie / BEN STANSALL / AFP / AFP