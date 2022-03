250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. PKP PLK podpisały nową umowę

Oprac.: Wiktor Kazanecki Aktualności

Centralna Magistrala Kolejowa - łącząca Mazowsze z południem Polski - będzie dostosowana do prędkości powyżej 200 km/h. To skróci czas podróży m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic czy Wrocławia - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Spółka podpisała umowę na prace torowe, która jest elementem szerszej inwestycji. Po jej zakończeniu pociągi pojadą na CMK z prędkością do 250 km/h.

Zdjęcie Pociąg PKP Intercity na Centralnej Magistrali Kolejowej / Marek Bazak / East News