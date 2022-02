Gośćmi Bogdana Rymanowskiego byli Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska), Błażej Poboży (PiS), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Piotr Zgorzelski (PSL), Andrzej Dera (Kancelaria Prezydenta RP).

Politycy dyskutowali na temat Krajowego Planu Odbudowy oraz filmu opublikowanego przez Donalda Tuska, w którym mówi, że rząd PiS "to nie patrioci, to idioci", prezentując przy użyciu europalet, ile pieniędzy Polska może otrzymać z Unii Europejskiej.

Czarzasty o słowach Donalda Tuska: Nie będę tego komentował

- Za tymi pieniędzmi głosował PSL, Polska 2050 i Lewica. Dostaliśmy za to niesłychanie po twarzy. Wrócił pan Donald Tusk i pierwsze, co powiedział, to "źle zrobiła Koalicja Obywatelska, że nie głosowała za tymi pieniędzmi, tylko się wstrzymała" - powiedział Włodzimierz Czarzasty.



Dodał, że gdyby jeszcze któraś z partii wstrzymałaby się od głosu, to Polska nie ratyfikowała umowy dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy, bo "PiS nie miał większości w tej sprawie". - Czy używanie słów "jesteście idiotami", to dobry język? Nie będę tego komentował - dodał.



- My krytykowaliśmy Lewicę za rozmawianie samodzielne z PiS i krytykowanie samorządowców. Zależało nam, żeby był dobry Krajowy Plan Odbudowy uzgodniony z samorządami i zależało nam na tym, aby był wskazany komitet monitorujący i ustawa wdrożeniowa. Zależało nam na tym, aby te środki mogły realnie trafić do Polski - powiedziała Katarzyna Lubnauer.



Zgorzelski: Żaden rząd tak nie ograniczył suwerenności

- Żaden rząd tak nie ograniczył suwerenności Polski jak rząd PiS. Myśleli, że już przy takim ograniczeniu suwerenności dopadną tą kasę i będą mogli ją wydawać, a tu nie ma. Po prostu nie ma. Nie jest zatwierdzone KPO, a po drugie nadal jest ta słynna Izba Dyscyplinarna, która jeśli nie będzie zlikwidowana to pieniędzy nie będzie - Piotr Zgorzelski.

Podkreślił, że inicjatywa prezydenta dot. reformy Sądu Najwyższego "nie jest ustawą marzeń", ale "przynajmniej daje nam to szanse, na dopadnięcie do tych środków, z których inne kraje już korzystają". Dodał, że zgadza się ze słowami Donalda Tuska.



Andrzej Dera: Trzaskowski i Tusk zrobili wszystko, by Polska nie dostała środków

Andrzej Dera przypomniał wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że środki z KPO zostaną zamrożone i odmrożone, gdy w Polsce zmieni się władza. - Teraz jak zobaczyłem Donalda Tuska, to mówił "Trzaskowskim". Rząd zniknie, środki będą. Z tego wynika, że Tusk i Trzaskowski zrobili politycznie wszystko, aby Polska nie otrzymała tych środków - dodał Dera.



Minister w Kancelarii Prezydenta przypomniał, że KO głosowała przeciwko KPO zarówno w polskim Sejmie, jak i w Parlamencie Europejskim. - Są w tej sprawie konsekwentni od początku do końca. Jeżeli ktoś jest przeciwny tym środkom, to od początku do końca była to Platforma Obywatelska. Ironicznie zapytam więc, "o kim mówił Donald Tusk" - podsumował Dera.





Krzysztof Bosak: To ogromny błąd premiera

Krzysztof Bosak przypomniał, że Konfederacja wstrzymała się od głosu w sprawie KPO, ponieważ w 2020 roku "został zrobiony znaczący krok w kierunku uwspólnotowienia długu" oraz "suwerenność Polski została ograniczona".



- Ogromny błąd, że premier Morawiecki, uzgadniając mechanizm sztucznego zadłużania Unii Europejskiej, pod pretekstem pandemii, która w międzyczasie już się kończy, zgodził się w imieniu Polski, żeby wpisać tam mechanizm zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy. To nie było do niczego potrzebne. Środki były potrzebne szybko, a ten mechanizm opóźnił wypłaty o około rok. Błąd, że zgodził się też na to, że Unia Europejska narzuca państwom, na co to ma być wydane - dodał Bosak.



Błażej Poboży: Tusk jest chyba największym politycznym rozczarowaniem

- Ja chyba wiem, o co chodzi Donaldowi Tuskowi z tymi paletami. On po prostu pozazdrościł Rafałowi Trzaskowskiemu jego sukcesów z warszawską strefą relaksu zbudowaną z palet. To jest chyba jedyny sposób na komentowanie kolejnych wystąpień Tuska, który kiedyś był jednym z ważniejszych polityków polskich, a dziś jest chyba największym politycznym rozczarowaniem - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.



