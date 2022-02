Bogdan Rymanowski zapytał swoich gości, co sądzą o ewentualnym przyspieszeniu wyborów. Paweł Kukiz stwierdził, że "nie miałby nic przeciwko".

Były muzyk ocenił, że "opozycja nie jest w stanie przejąć odpowiedzialności za państwo, bo jest za bardzo rozdrobniona". - Sama Koalicja Obywatelska jest podzielona, na Lewicy też nie wszystko jest poukładane - powiedział. Dodał, że gdyby jednak opozycja była przygotowana, to "pewnie przyszłaby do Kukiza po tych kilka głosów".



Jabłoński: Grozi nam poważne niebezpieczeństwo

Posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz odpowiedziała Kukizowi. - Muszę pana zapewnić, że jesteśmy bardzo dobrze zintegrowani - zapewniała.



W sprawie zabrał też głos wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Wojna, która nam grozi, jest największym zagrożeniem dla Polski od trzech dekad. Grozi nam poważne niebezpieczeństwo, nikt nie będzie robił kalkulacji politycznych - powiedział. Dodał, że "jedność polityczna jest teraz najważniejsza dla Polski".



- Zróbcie najpierw porządek u siebie - odpowiedziała mu posłanka Okła-Drewnowicz. Jabłoński stwierdził, że choć Zjednoczona Prawica miała różne spory, to zawsze z nich wychodziła.

- Organizowanie wyborów w czasie wojny to coś niepoważnego - dodał Sławomir Mentzen z Konfederacji. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta powiedział, że "gdy nadejdzie konstytucyjny termin, to wtedy wyborcy zdecydują na kogo chcą głosować".



Polski Ład. "700 stron do kosza"

W programie poruszono też temat Polskiego Ładu. Jabłoński zapowiedział, że błędy zostaną naprawione. Posłanka Okła-Drewnowicz zwróciła uwagę na sytuację samotnych rodziców, którzy - jak mówiła - wiele stracili na zmianach podatkowych. - Samotni rodzice szykują protest, rodziny zastępcze straciły po kilkaset złotych i nawet nie wiedzą dlaczego - zauważyła.



- Niektórzy nazywają nawet te zmiany polskim wałem, a nie ładem - dodała.



Poseł Nowej Lewicy, Krzysztof Gawkowski stwierdził za to, że "głowę stracił minister finansów", który nie był ojcem Polskiego Ładu. - Nie wzięto pod uwagę konsultacji społecznych, w tym roku będziemy żyli na krawędzi, nawet księgowi nie wiedzą co robić - dodał Gawkowski.



Paweł Mucha przyznał, że prezydent zgłaszał poprawki do Polskiego Ładu. Przekazał, że szykowana jest duża "globalna zmiana". Z kolei Władysław Teofil Bartoszewski z PSL ocenił, że Polacy skorzystają tylko na kilku zmianach, a pozostałe "700 stron jest do wyrzucenia do kosza".



- Zgadzam się, że są błędy i potrzebne są zmiany, ale istotna jest filozofia zmian podatkowych - stwierdził Paweł Jabłoński. - W Polskim Ładzie jest więcej filozofii niż praktyki - skwitował Paweł Kukiz.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" byli: Marzena Okła-Drewnowicz (PO, KO), Władysław Teofil Bartoszewski (PSL, KP), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Paweł Kukiz (Kukiz'15), Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica), Paweł Jabłoński (Wiceminister Spraw Zagranicznych) oraz Paweł Mucha (KPRP).