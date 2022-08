Jakie przedmioty dochodzą w 5. klasie szkoły podstawowej? To pytanie rodzica każdego dziecka, które ma już za sobą przygodę w 4. klasie szkoły podstawowej. Program nauczania w wyższej klasie trudno nazwać edukacyjną rewolucją, bo jest to przede wszystkim rozwinięcie dotychczasowej wiedzy. Jakie są przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej?

Jakie przedmioty dochodzą w 5. klasie szkoły podstawowej? Jedna zmiana

Jakie przedmioty dochodzą w 5. klasie? Uczniowie mogą spać spokojnie, ponieważ dodatkowej nauki nie będzie o wiele więcej. W 5. klasie podstawówki dochodzi geografia. I to wszystko, ponieważ pozostała lista przedmiotów nie różni się tym, z czym uczniowie mieli do czynienia rok wcześniej. To oznacza, że lista przedmiotów w 5. klasie wygląda następująco:

język polski;

język obcy nowożytny;

muzyka;

plastyka;

biologia;

matematyka;

informatyka;

technika;

wychowanie fizyczne;

geografia.

Lista przedmiotów w 5. klasie szkoły podstawowej może, ale nie musi, zostać poszerzona o religię. Ta, jak wiadomo, nie jest obowiązkowa i organizuje się ją wyłącznie na życzenie rodziców. Nie ma również obowiązku uczęszczania na lekcje etyki, jeśli nie zdecydujemy się na wybór religii.

Przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej. O ile więcej godzin lekcyjnych?

Nauka w 5. klasie szkoły podstawowej to kontynuacja kształcenia z poprzedniego roku. W przypadku języka polskiego dzieci poznają charakterystykę wierszy, powieści, mitu oraz noweli. Na lekcjach historii uczniowie śledzą losy pierwszych cywilizacji aż do czasów Jagiellonów.

Przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej to również matematyka, na której nie brakuje coraz trudniejszych zadań z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ułamków, rozpoznawania i mierzenia kątów czy rozwiązywania zadań tekstowych.

To wszystko w ramach ponad 20-godzinnego nauczania, na które składają się:

5 godzin - język polski;

4 godziny - matematyka i wychowanie fizyczne;

3 godziny - język obcy nowożytny (jeden lub więcej);

2 godziny - geografia;

1 godzina - muzyka, plastyka, biologia, informatyka i technika.

O ile więcej godzin lekcyjnych jest w 5. klasie? Do powyższych należy doliczyć także dwie godziny religii lub etyki. Te, jak wspomnieliśmy, nie są obowiązkowe.

Obowiązkowe są za to zajęcia z wychowawcą, na które uczniowie muszą przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu. Tygodniowo w 5. klasie dzieci mają łącznie 25 godzin lekcyjnych, a więc o jedną więcej, niż rok wcześniej.

Jakie jeszcze zmiany czekają na uczniów w 5. klasie?

Dodatkowy przedmiot geografii w 5. klasie szkoły podstawowej to nie jedyne zmiany, które czekają uczniów w nowym roku szkolnym. Kolejne dotyczą lekcji wychowania fizycznego. Od nowego roku szkolnego znacznie trudniej będzie o zwolnienie z WF-u.

Od września uwzględniane usprawiedliwienia przy semestralnych zwolnieniach z zajęć wychowania fizycznego będą tylko te, które wystawi lekarz specjalista. Temat wzbudził oburzenie u części rodziców, którzy mają spory problem z dostaniem się do specjalistów.

Kolejna zmiana dotyczy uczniów na Lubelszczyźnie i na Opolszczyźnie. Tu uruchomiony zostanie program informatyczny "Narodowa Baza Talentów".

Ten ma zbierać osiągnięcia sportowe i tworzyć bazę talentów, a jednocześnie dać odpowiedź na pytanie, ile dzieci nie uczęszcza na zajęcia oraz ile dzieci ma problem ze wskaźnikiem BMI. Za rok program ruszy w całym kraju.

