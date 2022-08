Twoje dziecko zaczyna naukę w 6. klasie szkoły podstawowej? Na to musi być gotowe

Jakie przedmioty dochodzą w 6. klasie szkoły podstawowej? Jeszcze kilka lat temu to pytanie zastąpiłyby emocje związane z egzaminem szóstoklasisty. Jednak reforma edukacji z 2017 roku przyniosła likwidację gimnazjów i klasa szósta nie kończy szkoły podstawowej. Do wyboru szkoły średniej uczniom pozostaną jeszcze dwa lata.

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej: Królowa nauk na pierwszym planie

Klasa szósta szkoły podstawowej to z jednej strony kontynuacja nauki rozpoczętej w poprzednim roku szkolnym, z drugiej przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Wyprawka szkolna jest niemal identyczna jak w 5. klasie. Jakie przedmioty dochodzą w 6. klasie? Ich lista się nie zmienia:

język polski

historia

geografia

matematyka

biologia

muzyka

plastyka

technika

informatyka

zajęcia wychowania fizycznego

język nowożytny

wychowanie do życia w rodzinie

Do wymienionych należy dodać również etykę lub religię, o ile te są prowadzone. To jednak nie wszystko, ponieważ obok tych przedmiotów trzeba uwzględnić jedną godzinę tygodniowo na spotkanie z wychowawcą w ramach godziny wychowawczej.

Przedmioty w 6. klasie. Zakres tematyczny

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej i zagadnienia z nimi związane mają przygotowywać uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Uczniów czeka zderzenie z trudami matematyki. To dlatego, że szósta klasa to czas na poszerzanie wiedzy z zakresu objętości figur, wyrażeń algebraicznych, porównywania ułamków dziesiętnych, obliczania potęg i liczb wymiernych.

Przedmioty w 6. klasie o dużym znaczeniu to również język polski. Na zajęciach uczniowie będą omawiać obowiązkowe pozycje, które z dużym prawdopodobieństwem pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Co uczniowie będą czytać? Na obowiązkowej liście lektur znajdują się:

"Kameleon" i "Śmierć urzędnika";

"Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi";

wybrane bajki Krasickiego;

"Pan Tadeusz";

"Hobbit, czyli tam i z powrotem";

"W pustyni i w puszczy";

wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza oraz Zbigniewa Herberta.

W szóstej klasie na lekcjach historii poznają wiedzę historyczną z zakresu XVIII wieku, w tym przyczyny i skutki trzech rozbiorów Polski. Podczas zajęć z biologii uczniowie nabędą wiedzę o anatomii człowieka i zwierząt.

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej. O ile więcej godzin lekcyjnych?

Dla uczniów i rodziców mamy dobre informacje - liczba godzin lekcyjnych w. 6 klasie szkoły podstawowej nie zmienia się i wynosi dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. Najwięcej, 5 godzin tygodniowo, uczniowie spędzą na lekcjach języka polskiego. Jedną mniej, czyli 4 godziny tygodniowo, spędzą na lekcjach matematyki.

Kolejne to 3 godziny języka obcego, dwie godziny historii, po jednej godzinie geografii i biologii, informatyki oraz techniki. Do tego należy doliczyć cztery godziny wychowania fizycznego i jedną z zajęć z wychowawcą klasy. Łącznie daje to 25 godzin tygodniowo.

6. klasa szkoły podstawowej: co się zmienia?

Nowy rok szkolny 2022/2023 to zmiany systemowe, które obejmują także szóstoklasistów. Trudniej niż dotychczas będzie uzyskać zwolnienia z wychowania fizycznego. Wszystko przez reformę, która zakłada, że od września nieobecność trwająca semestr lub dłużej będzie mogła zostać potwierdzona tylko poprzez zwolnienie wystawione przez lekarza specjalistę.

Co jeszcze się zmienia? Od 1 września każda szkoła będzie zobowiązana do zatrudnienia psychologa specjalnego. Jego zadaniem będzie zapewnienie dzieciom, również tym z szóstych klas, odpowiedniej opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie musiała posiadać odpowiednie kwalifikacje.

