Rok szkolny 2022/2023 Pogoda szykuje niespodziankę na rozpoczęcie roku szkolnego. Dla tych regionów synoptycy nie mają dobrych wieści

Rozpoczęcie roku szkolnego w stylu preppy

Moda szkolna od lat inspirowana jest stylem preppy. Trend ten został zapoczątkowany w latach 30-50. XX wieku. Był to styl ubierania się bogatych uczniów, którzy chodzili do szkół przygotowawczych, by za kilka lat rozpocząć naukę na prestiżowych amerykańskich uniwersytetach, takich jak Harvard czy Yale. Styl preppy to sportowa elegancja z elementami typowymi dla elitarnych sportów - golfa, tenisa czy rugby. Wśród modowych trendów są kraciaste spódnice, koszulki polo, chinosy, swetry z dekoltem w serek, pasiaste stylizacje, mokasyny i trampki.

Styl preppy można urozmaicić na wiele sposobów. Kluczowe będą dodatki i kolory. Granatowa marynarka w zestawieniu z pomarańczowymi spodniami i brązowymi półbutami - to zestaw dla pewnych siebie uczniów, którzy nie boją się eksperymentować ze stylem. Taki ubiór na rozpoczęcie roku szkolnego będzie zarazem elegancki, jak i oryginalny.



Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wśród propozycji są też letnie, eleganckie sukienki. Można do nich dobrać białe skarpetki czy okulary przeciwsłoneczne.

Instagram Post

Nowy rok szkolny. Biała koszula zawsze modna

- Biała koszula, klasyka to zawsze dobry wybór. I nie ma nic wspólnego z nudą. Wystarczy spojrzeć na to jak w latach 60., 70. nosiła ją Jane Birkin, albo jak teraz robią to jej córki - Charlotte Gainsbourg czy Lou Doillon - mówi w rozmowie z Interią Kara Becker, stylistka i dziennikarka modowa.

Instagram Post

Biała koszula triumfuje w najnowszych kolekcjach takich domów mody jak Balmain, Louis Vuitton, Carolina Herrera czy Gucci. To potwierdzenie, że ten trend jest ciągle modny. Biała koszula idealnie sprawdzi się też podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

To od naszych upodobań zależy, z czym zestawimy białą koszulę. Wybierając materiałowe spodnie w ciemnym kolorze albo kraciastą spódnicę i półbuty osiągniemy klasyczną elegancję, ale bez zbędnego przepychu. Można za to postawić na oryginalne akcesoria.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Niezależnie od tego, czy osiągniemy efekt klasyczny czy glamour ważne, by ubranie na rozpoczęcie roku szkolnego było dobrze dopasowane i żebyśmy czuli się w nim swobodnie.

Kompletując szkolny ubiór nie można zapomnieć o wyborze odpowiednich butów. Na rozpoczęcie roku szkolnego najlepiej sprawdzą się półbuty, mokasyny albo baleriny.

Czarne półbuty zapinane na rzepy dodadzą sportowego charakteru.

Instagram Post

Instagram Post

Jeśli zdecydujemy się na trampki, lepiej wybierzmy te w białym kolorze. Dzięki temu osiągniemy efekt sportowej elegancji.

Instagram Post

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Tych stylizacji unikaj

- Jestem zdania, że są pewne momenty i miejsca, które wymagają określonego dress code’u. Rozpoczęcie roku szkolnego jest taką okazją i pewna elegancja jest wskazana. Co nie znaczy, że musi to być look nudny - zaznacza Kara Becker.



Na rozpoczęcie roku szkolnego nie wypada ubierać ekstrawaganckich stylizacji, znoszonego t-shirtu, podkoszulka, podartych butów, bardzo krótkiej spódniczki czy bluzki z głębokim dekoltem.

Instagram Post

Szkolny ubiór powinien być schludny, czysty i godny - zaznaczają styliści.

Inauguracja roku szkolnego to ważny dzień dla każdego ucznia. Spotkanie z koleżankami i kolegami z klasy po wakacyjnej przerwie jest dużym przeżyciem. W kwestii wyboru stylizacji warto postawić na elegancję - ona zawsze się sprawdzi. Jednak strój można uatrakcyjnić oryginalnymi akcesoriami, choć też z umiarem.



Czytaj też: Obowiązkowa religia już od tego roku szkolnego? Szczegóły pomysłu Przemysława Czarnka

Marzena Ignor