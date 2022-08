Memy o szkole z pewnością rozśmieszą niejednego ucznia. Stereotypowe hasła nauczycieli, specyficzne zachowania uczniów, żarty z obecnego poziomu edukacji. To wszystko w odpowiedniej otoczce wyzwala uśmiech na twarzy prawie każdego. Szczególnie dobry wpływ może mieć to na uczniów wystraszonych nowym rokiem szkolnym. Sprawdźmy, jakie memy o szkole podbijają obecnie Internet.

Memy o szkole, czyli rozpoczęcie roku szkolnego na wesoło

Wszystkie materiały do szkoły są już gotowe? Zostaje tylko udać się na rozpoczęcie roku szkolnego, odhaczyć tydzień zajęć wstępnych i wracamy do normalności. Dla niektórych jednak 1 września bywa bardziej wymagający niż dla innych.

Wielki powrót do szkolnych ławek w memach

Powrót do szkoły to nie tylko nauka, sprawdziany i zebrania z rodzicami. Jest to również moment, w którym mamy możliwość integracji z rówieśnikami . Wspólnie spędzamy przerwy, a i w czasie lekcji przychodzą do głowy pomysłowe zabawy. Najważniejsze jednak, by nauczyciel nikogo nie przyłapał...

Szkolne żarty. Nauczyciel też człowiek

Od zawsze wiadomo, że uczniowie mają wiele ciekawych pomysłów. Nie jest inaczej w przypadku nauczycieli. Część haseł naszych profesorów weszła już w kanon tego zawodu, niezależnie od miejscowości czy szkoły. Przypomnijmy sobie klasyczne hasła nauczycieli, które pomimo upływu lat dużo się nie zmieniają.

Szkolne memy: Egzaminy, kartkówki, sprawdziany

Bez weryfikacji poziomu wiedzy uczniów nie byłoby szkoły. Tak samo, jak bez wystawianych ocen. Uczniowie, by odpocząć od stresu związanego z testami , chcą poprawić sobie humor. Dobrze sprawdzają się do tego memy przypominające zarówno o ich niewiedzy, jak i podejściu nauczycieli.

