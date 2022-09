Księżna Kate uwielbia ten styl. To strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz być modna/y w szkole

Styl preppy strzałem w dziesiątkę

Preppy to połączenie elegancji i luzu. Słowo "preppy" nawiązuje do szkół przygotowawczych (z ang. preparatory schools), do których uczęszczały bogate dzieci przed podjęciem nauki na prestiżowych uniwersytetach zrzeszonych w Ivy League (w tym m.in. Harvard, Yale, Princeton). Początek stylu preppy sięga lat 30-50. XX wieku. Inspirowany jest elitarnymi sportami takimi jak tenis, golf, polo czy jeździectwo. Wśród trendów są bawełniane koszule, swetry w paski, koszulki polo, chinosy, mokasyny, kardigany i kraciaste stylizacje.

Styl preppy wypromowali między innymi: były prezydent USA - F. John F. Kennedy - oraz księżna Diana.

Współcześnie ten styl uwielbia modelka Bella Hadid oraz księżna Kate Middleton.

Modny uczeń

Kiedyś styl preppy zarezerwowany był wyłącznie dla osób z wyższych sfer. Z czasem ten trend stał się na tyle popularny, że może być w każdej szafie, niezależnie od statusu majątkowego. Ubrania w stylu preppy projektują zarówno luksusowe domy mody, jak i sieciówki.

Preppy daje także możliwość dowolnego zestawiania kolorów. Kolor granatowy idealnie współgra z czerwonym, a niebieski z żółtym. Nieco odważniejszym połączeniem jest zmiksowanie koloru różowego z zielonym. Taki miks kolorów też nie będzie faux pas.

Wśród propozycji dla chłopców są między innymi bluzy z logiem, najlepiej z emblematem szkoły, koszulki polo, sweter z dekoltem w serek oraz trampki.



Modny szkolny mundurek

Mundurki nie są zarezerwowane tylko dla tylko kujonów przypominają światowe domy mody. Amerykański projektant Thom Browne w swojej najnowszej jesienno-zimowej kolekcji pokazał, że klasyczny mundurek w szarym kolorze też może być modny. Wtedy warto postawić na dodatki. Czarne skarpety w paski i oryginalny plecach nadadzą świeżego powiewu stylizacji.

Nieco odważniejszą wersją jest kraciasty mundurek ze spódnicą przed kolano. W zestawieniu z czółenkami wygląda bardzo elegancki i oryginalnie. Taki styl będzie odpowiedni dla maturzystek.

Nie można zapominać też o klasycznych granatowych sukienkach. One zawsze dodają kobiecego spojrzenia i są bardzo praktyczne.

W szafie uczennicy spódnica w kratkę jest niemal obowiązkowa. Można do niej dobrać modne od kilka sezonów podkolanówki i mokasyny.

Barbie w szkołach

Styl barbiecore, inspirowany lalką Barbie jest hitem lata i może też okazać się bardzo modnym trendem w szkołach. Oczywiście, wszystko z umiarem.

- Z Barbiecore można korzystać na różne sposoby - nie musi to być od razu różowy look od stóp do głów. Myślę, że neonowe elementy mogą się przewijać nawet w modzie szkolnej. Szczególnie, że sporo ich w mediach społecznościowych - zaznacza w rozmowie z Interią Kara Becker, stylistka i dziennikarka modowa.

Projektanci chętnie korzystają z różowych trendów. Takie stylizacje pozytywne nastrajają i dodają energii.

Różowe mogą być zarówno sukienki, sneakersy, jak i dodatki.

Moda z lat 2000.

- Do młodzieżowych szaf wraca moda z lat 2000. - zauważa Kara Becker. Trend nazywany "Y2K" powrócił w dużej mierze za sprawą gwiazd TikToka i Instagrama. Hitem są spodnie z szerokimi nogawkami, bluzki odsłaniające brzuch, minispódniczki, błyszczące dodatki.

- Wystarczy spojrzeć na to, co w tych czasach nosiły Destiny’s Child, Britney Spears czy Lindsay Lohan, by zrozumieć skąd wśród generacji "Z" wzięły się krótkie topy, spodnie typu cargo czy kamizelki - wyjaśnia Kara Becker.

- Wraca też - tutaj mocno za sprawą serialu "Euforia" - kolorowy makijaż. - dodaje Kara Becker.

Moda szkolna ma wiele odcieni. Niezależnie od tego na jaki styl postawimy, mamy się w nim dobrze czuć. Kluczowe jest też, by nie przesadzić z odsłanianiem brzucha czy z noszeniem zbyt krótkich spódnic czy spodenek. Strój jest naszą wizytówką, ale nie może on przesłaniać nauki. I co ważne, wzorowanie się na stroju koleżanki czy kolegi nie jest modne.