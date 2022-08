Co to są "godziny czarnkowe"?

Nowy rok szkolny 2022/2023 przyniesie dużo zmian dla nauczycieli. Wszystko za sprawą nowelizacji Karty Nauczyciela, która wprowadza m.in. obowiązkowe godziny dostępności, czyli tzw. "godziny czarnkowe". Nazwa pochodzi od nazwiska ministra edukacji Przemysława Czarnka.

W związku z potrzebą zagwarantowania uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem, ta część czasu pracy nauczyciela zostanie doprecyzowana poprzez wskazanie, że w jej ramach nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu Karty Nauczyciela.

Oznacza to, że w ramach "godzin czarnkowych" każdy nauczyciel, zatrudniony na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć, będzie musiał spędzić w szkole tygodniowo jedną godzinę więcej, którą przeznaczy na dodatkowe konsultacje z uczniami lub rodzicami. W przypadku pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze czasu będzie to natomiast jedna godzina więcej raz na dwa tygodnie.

Jak będą wyglądały "godziny czarnkowe"?

Rodzice, uczniowie, ale też sami nauczyciele, nie do końca wiedzą, jak ma wyglądać formuła "godzin czarnkowych". W ustawie nie zostało to doprecyzowane. Wiadomo tylko, że obowiązkowe godziny dostępności będą miały formę konsultacji nauczycieli z uczniami i ich rodzicami.

Wprowadzenie "godzin czarnkowych" nie spodobało się wielu nauczycielom, którzy i tak już narzekają na nadmiar obowiązków.



Od kiedy będą obowiązywać "godziny czarnkowe"?

W sieci coraz częściej pojawia się pytanie: kiedy "godziny czarnkowe" zostaną wprowadzone w szkołach? Nowelizacja ustawy o Karcie Nauczyciela, gdzie widnieje też zapis dotyczący obowiązkowych godzin dostępności, wchodzi w życie od pierwszego dnia roku szkolnego 2022/2023 - w czwartek, 1 września.

"Godziny czarnkowe" a wynagrodzenie nauczycieli. Czy będą dodatkowo płatne?

Nauczyciele za realizację godziny "czarnkowego" w tygodniu nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy. Nie będzie to bowiem dodatkowa godzina pracy nauczyciela, lecz godzina wyodrębniona z tygodniowego czasu pracy. Godzina dostępności nie będzie wliczana do godzin pensum nauczyciela. Nauczyciel zatrudniony na pełen etat nadal będzie zobowiązany do 40 godzin pracy tygodniowo.

