Pierwszy dzień września w prognozach to napływ chłodnego powietrza polarnego wędrującego do Polski znad Bałtyku. To oznacza, że szczególnie rano może nam doskwierać nieprzyjemny chłód i warto cieplej się ubrać. Kolejne godziny to wzrost temperatur w całym kraju i 1 września słupki rtęci podskoczą do 21°C.

Prognoza na rozpoczęcie roku szkolnego w Małopolsce

Na południu Polski uczniów odwiedzających szkoły po wakacyjnej labie przywita chłodny poranek z temperaturą do 12°C. Tak będzie ok. godz. 7 rano, jednak z każdą godziną będzie cieplej i słupki rtęci pokażą 20°C. Rozpoczęcie roku szkolnego w Małopolsce to niebo podzielone chmurami i przebijającym się przez nie słońce.

Podkarpacie: Pogoda 1 września

Pogoda 1 września na Podkarpaciu to kopia sytuacji meteorologicznej Małopolski. Od Stalowej Woli na północy przez Rzeszów aż po Solinę na południu termometry pokażą od 20 do 21°C. Meteorolodzy nie przewidują opadów deszczu, ale na niebie nie zabraknie chmur.

Pogoda na Śląsku: Ciepło i bez deszczu

W województwie śląskim 1 września zapowiada się równie ciepło i słonecznie, ale na niebie nie zabraknie chmur. Z tych jednak nie powinna spaść ani jedna kropla deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 21°C, podobnie zresztą, jak w opolskim oraz dolnośląskim.

W samym Opolu słupki rtęci pokażą maksymalnie 20°C, natomiast najzimniej będzie we Wałbrzychu, gdzie temperatury pokażą "tylko" 18°C. Zarówno w opolskim jak i dolnośląskim uczniom będzie towarzyszył lekki wiatr wiejący do kilkunastu km/h.

Świętokrzyskie: Pogoda na rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwszy dzień roku szkolnego 2022/2023 również w województwie świętokrzyskim zapowiada się przyjemnie. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 18 do 20°C. Nie potrzebne będą parasole - meteorolodzy nie zapowiadają deszczu.

Pogoda 1 września: Ciepło w Lublinie

Od 19 do 20°C, bez deszczu i ze sporą ilością słońca przywitają pierwszy dzień szkoły uczniowie w województwie lubelskim. Na wschodzie kraju w czwartek pogoda pozwoli na chwilę zapomnieć o edukacyjnym maratonie, który rusza 1 września.

Mazowieckie i łódzkie: Pogoda na 1 września. Jak się ubrać?

W stolicy kraju ciepłe ubrania i parasole będzie można zostawić w domu. W Warszawie bez deszczu i słonecznie, podobnie zresztą jak w całym województwie mazowieckim. Na termometrach maksymalnie 20°C.

Niemal identyczna sytuacja meteorologiczna zapowiadana jest dla województwa łódzkiego. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego wyjście na miasto w Łodzi, Sieradzu czy Radomsku uprzyjemnią temperatury do 20°C i przeważające na niebie słońce.

Chłodny poranek 1 września na Podlasiu

Pogoda 1 września na Podlasiu to chłodny poranek, kiedy temperatury spadną do 8°C. Z każdą godziną ma być tylko cieplej, mimo to w Białymstoku, Łomży czy Suwałkach nie przekroczą 18 kresek powyżej zera. Przeważnie słonecznie i bez deszczu.

Północ kraju z opadami deszczu

Prognoza pogody na rozpoczęcie roku szkolnego jest mniej łaskawa dla uczniów z województwa pomorskiego. Według zapowiedzi meteorologów pojawią się opady deszczu już ok. godz. 10.00. Na termometrach maksymalnie 18°C.

Warmińsko-mazurskie podzielone

Pogoda 1 września w warmińsko-mazurskim to z jednej strony opady deszczu za zachodzie, jak chociażby w Elblągu. Z drugiej strony słoneczna aura czeka uczniów w Ełku. Będzie ciepło - do 19°C w całym województwie.

Przyjemna pogoda 1 września w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Bez deszczu zapowiada się pogoda w Toruniu, Bydgoszczy czy Włocławku. W kujawsko-pomorskim pierwszy dzień września upłynie pod znakiem słońca, podobnie jak w województwie wielkopolskim. W Poznaniu, Lesznie czy Wronkach na termometrach zobaczymy 20°C i ciepło będzie przez cały dzień.

Zachodniopomorskie: 1 września trzeba przygotować się na opady

Na północy województwa zapowiadane są opady deszczu i parasole przydadzą się w Kołobrzegu, Koszalinie i Darłowie. Prognoza pogody na rozpoczęcie roku szkolnego nie jest łaskawa również dla centralnej części zachodniopomorskiego. Deszcz ominie za to Szczecin czy Dębno. Poza tym ciepło - do 19 stopni.

