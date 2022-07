Eurostrat, czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, opublikował nowe dane dotyczące populacji w UE.

W 2021 roku liczba mieszkańców państw Unii zmniejszyła się - jak zaznacza urząd - z powodu skutków pandemii COVID-19. W pierwszym roku pandemii (2020) odnotowano bowiem o 531 000 zgonów więcej niż w 2019 r. W 2021 r. liczba zgonów znów była wyższa niż w roku poprzedzającym - o 113 tysięcy.

I tak w drugim roku pandemii w państwach UE zmarło o 644 000 więcej osób niż w 2019, czyli w ostatnim roku przed COVID-19.

Więcej zgonów niż urodzeń

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach, jeśli chodzi o dane za miniony rok?

Reklama

Ujemną zmianę naturalną (więcej zgonów niż żywych urodzeń) odnotowano w 18 państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Według danych Eurostatu 1 stycznia 2021 populacja w Polsce wynosiła 37,84 mln osób. Dwanaście miesięcy później, w styczniu 2022 roku - 37,65 mln. W tym czasie w naszym kraju odnotowano 331,5 tys. żywych urodzeń i 519,5 tys. zgonów. Oznacza to ujemną naturalną zmianę, która wyniosła minus 188 tys. Po uwzględnieniu sieci migracji i korekty statystycznej różnica między styczniem 2021 a styczniem 2022 wynosi minus 185,8 tys.

To plasuje Polskę na drugim miejscu z najwyższą ujemną zmianą naturalną (po uwzględnieniu migracji i korekty statystycznej).

Prym wiodą tu Włochy. Z 59,24 mln obywateli tego kraju w styczniu 2021 po roku zostało 58,98 mln. Zgonów było o 309,6 tys. więcej niż żywych urodzeń. Biorąc pod uwagę migrację i korektę statystyczną Włosi odnotowali spadek liczby ludności o 253,1 tys. rok do roku.

Zdjęcie Dane demograficzne za 2021 rok / Eurostat / materiał zewnętrzny

Podium zamyka Rumunia, gdzie odnotowano 178,5 tys. żywych urodzeń i 334,5 tys. zgonów, a z 19,2 mln obywateli w styczniu 2021 po roku zostało 19,03 mln. Po uwzględnieniu sieci migracji i korekty statystycznej w ciągu 12 miesięcy Rumunii ubyło 163,6 tys. obywateli.

Ciekawie sytuacja wygląda w Czechach, gdzie co prawda odnotowano więcej zgonów (139,9 tys.) niż żywych urodzeń (111,8 tys.), ale całkowita różnica między styczniem 2021 a styczniem 2022 roku wypada - z powodu migracji - na plus. I tak z 10,49 mln populacja Czechów skoczyła do 10,5 mln.

Podobnie jest w Niemczech, gdzie w minionym roku odnotowano o 228,2 tys. więcej zgonów niż żywych urodzeń. I choć naturalna zmiana jest ujemna, w ujęciu całościowym rok do roku Niemcom przybyło mieszkańców. Liczba ta wzrosła z 83,16 mln w styczniu 2021 do 83,24 mln w styczniu 2022.

We Francji nie dość, że notowano więcej urodzeń niż zgonów, to swoje zrobiła dodatnia migracja. I tak z 67,66 mln obywateli w styczniu 2021 roku po 12 miesiącach populacja tego kraju wynosiła 67,84 mln mieszkańców.

Na drugim biegunie jest tu Słowacja. U sąsiada Polski odnotowano więcej zgonów i urodzeń i do tego ujemną migrację. Tym sposobem z 5,46-milionowej populacji zostało 5,43 mln mieszkańców.