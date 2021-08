Łukasz Szpyrka Szykuje się trzęsienie ziemi w byłym resorcie Jarosława Gowina

Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.



Przyjęty projekt PiS zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Proponowane zmiany wywołały liczne glosy sprzeciwu - zdaniem krytykujących nowelizację ograniczy ona wolność mediów w Polsce. W związku z tym w dzień poprzedzający obrady Sejmu w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się manifestacje. Obrady Sejmu miały burzliwy przebieg.



Do sprawy odniosła się Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej.



"Pluralizm mediów i różnorodność opinii są tym, co silne demokracje przyjmują, a nie zwalczają. Projekt polskiej ustawy o radiofonii i telewizji to negatywny sygnał. #lexTVN Potrzebujemy #MediaFreedomAct" - napisała Jpurova na Twitterze.



Reklama

Protesty w obronie wolnych mediów w całym kraju 1 / 10 Tysiące ludzi wzięło udział w manifestacjach w całej Polsce. Protestujący skandowali "Wolne media". Źródło: PAP Autor: PAP/Łukasz Gągulski udostępnij