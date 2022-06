Wiceprzewodnicząca KE: Ustawa Dudy nie spełnia kamieni milowych

Wiceszefowa KE odpowiadała na pytanie europarlamentarzysty Zielonych Daniela Freunda.

- Czy ustawa prezydenta Dudy spełnia kamienie milowe planu naprawczego? Nie, nie spełnia - odpowiadała Jourova.

- Polska będzie musiała pochylić się nad tymi warunkami. Jeśli nie przygotuje wystarczającej odpowiedzi wpływającej na polski system sądownictwa, które będą korespondowały z kamieniami milowymi, to nie zapłacimy pieniędzy - dodawała.

Polski Krajowy Plan Odbudowy. Reformy miały zostać wdrożone do końca czerwca

1 czerwca Komisja Europejska po ponad rocznych negocjacjach zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. Był to krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki.

Komisja Europejska jako warunek akceptacji KPO postawiła m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustawy o SN, wprowadzająca m.in. to rozwiązanie, została niedawno uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta; wejdzie w życie 15 lipca.

17 czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy zatwierdziły państwa członkowskie UE. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu. Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku.