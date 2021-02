Całkowite wsparcie dla Polski w ramach instrumentu finansowego SURE, który ma chronić miejsca pracy i pracowników dotkniętych skutkami pandemii, wyniesie 11,2 mld euro - zapewniła na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

Zdjęcie Szefowa KE Ursula von der Leyen /AFP

"Polska otrzymała już prawie 4,3 mld euro w formie pożyczek z instrumentu SURE. Sfinansują one systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w kraju. Całkowite wsparcie dla Polski w ramach SURE wyniesie 11,2 mld euro. Europa pomaga" - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

Instrument SURE może zapewnić do 100 mld euro wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich. Wsparcie to, w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach, ma pomóc państwom w radzeniu sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych i utrzymaniem zatrudnienia.