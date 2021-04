UE: Jest porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku

Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej zostanie zwiększony z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r. Takie porozumienie osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i portugalskiej prezydencji w Radzie UE.

Porozumienie jest wstępne i musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę (kraje członkowskie), a także Parlament Europejski, przed przejściem przez formalne etapy procedury przyjęcia.

Decyzja zakłada zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.



