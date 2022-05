- Dzisiaj to, co najważniejsze, to oczywiście pomoc dla Polski, ale również dla polskich samorządów w kontekście kryzysu uchodźczego. Konieczne są pieniądze i to nie tylko te pieniądze, które już w Polsce są, tylko świeże pieniądze, nowe pieniądze. Bez tego bardzo trudno nam będzie sobie radzić z kryzysem uchodźczym - powiedział Rafał Trzaskowski.

Dodał, że ważne, aby te środki nie trafiały tylko i wyłącznie do rządu centralnego, ale żeby wspierany był również samorząd. Wskazał, że w KE rozmawiał z Dyrekcją Generalną, która odpowiada za kwestie związane z migracją, żeby szukano dodatkowych funduszy.

- Dyrekcja Generalna przygotowuje te pieniądze. Ważne jest to, żeby kryteria wydawania pieniędzy zostały w taki sposób wymyślone, aby te miasta, które w tej chwili biorą na siebie największy ciężar, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, mogły z tych pieniędzy skorzystać - powiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski: Żaden samorząd sam sobie nie poradzi

Trzaskowski zaznaczył, że potrzebna jest strategia w tej kwestii. - Dlatego, że żaden kraj, żaden samorząd sam sobie z tak olbrzymim wyzwaniem nie poradzi. Ważne, żeby taka strategia powstała zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Unia Europejska musi mieć strategię, jeżeli chodzi o relokację, dobrowolną relokację uchodźców - wskazał.

- Komisja Europejska w tej chwili szuka nowych środków dlatego, że oczywiście dzisiaj te pieniądze, z których można ewentualnie korzystać, to są pieniądze, które jeszcze nie zostały zakontraktowane z tych, które już Polsce zostały przydzielone. Dzisiaj chodzi o to, żeby znaleźć pieniądze unijne, (...) żeby pojawiało się ich więcej, żeby one trafiały do budżetów samorządów. Wszystkim tutaj pokazuje, jak rządzący PiS w tym trudnym momencie zabiera pieniądze samorządom, zwłaszcza tym dużym samorządom, bo przecież Warszawa znów ma stracić pieniądze na tych reformach podatkowych i wiadomo, że na pewno PiS nam ich nie skompensuje - zaznaczył.

Trzaskowski dodał, że potrzebne jest również zapewnienie, iż te pieniądze zostaną wydane nie według kryteriów politycznych, ale obiektywnych.

KPO. Trzaskowski: Mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy

Prezydent Warszawy był też pytany, czy rozmawiał o polskim Krajowym Planie Odbudowy. - Najważniejsze jest to, żeby pieniądze popłynęły do Polski, dlatego że jeżeli Polska tych pieniędzy nie otrzyma, to bardzo trudno będzie stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, które są przed nami. Do tego potrzebne są decyzje polskiego rządu, jeżeli chodzi o praworządność. Mam nadzieję, że tutaj rząd PiS pójdzie po rozum do głowy i naprawdę przyjmie takie rozwiązania, które będą gwarantowały niezależności sądów, żebyśmy wszyscy nie płacili rachunku za nieodpowiedzialną politykę rządu - wskazał.

Trzaskowski dodał, że rozmawiał z przewodniczącą von der Leyen, aby w momencie, kiedy jakiekolwiek pieniądze zostaną odblokowane dla Polski, były one wydawane w sposób jak najbardziej przejrzysty.

Ursula von der Leyen: Nadal będziemy Was wspierać

"Bardzo miło widzieć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ponownie po naszym udanym wydarzeniu #StandUpForUkraine. Dziękuję za solidarność z narodem Ukrainy" - napisała szefowa Komisji Europejskiej.

"Będziemy nadal wspierać Was i wszystkie inne miasta UE w przyjmowaniu ludzi uciekających przed wojną" - dodała.