Koronawirus w Polsce Ile zgonów na covid z ostatniej doby stanowili niezaszczepieni?

- COVID-19 ponownie zaraża niektórych naszych bliskich przyjaciół, współpracowników i członków rodzin (...). Szybko rosnące liczby przypadków stanowią coraz większe obciążenie dla naszych szpitali i pracowników służby zdrowia. Na dodatek pojawienie się prawdopodobnie wysoko zaraźliwego wariantu Omikron wymaga naszej szczególnej czujności - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Wariant Omikron w krajach UE

- Dziś prezentujemy szeroki wachlarz działań, od zintensyfikowania naszych wysiłków w zakresie szczepień i inwestycji w leki, przez poprawę monitorowania i zapobieganie, po wzmacnianie naszej globalnej solidarności - oświadczyła.

Konkretnie KE zaleca, by państwa członkowskie regularnie monitorowały pojawiające się nowe przypadki wariantu Omikron i codziennie dokonywały w sposób skoordynowany przeglądu obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu. - UE i państwa członkowskie powinny być gotowe do wprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli - powiedziała von der Leyen.

- Naukowcy mówią, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej wykorzystać czas, dopóki nie uzyskamy pewności co do właściwości wariantu Omikron - podkreśliła.



Proporcjonalne obostrzenia

KE zaapelowała też o prowadzenie kampanii szczepień "przypominających" oraz skierowanych do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły.

Według KE państwa członkowskie powinny wprowadzić "ukierunkowane i proporcjonalne środki" ostrożności i ograniczeń dotyczących kontaktów społecznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa. - Spodziewajmy się najlepszego, ale bądźmy przygotowani na najgorsze - powiedziała.

Ze swojej strony KE zapowiedziała zintensyfikowanie wysiłków na rzecz produkcji, zatwierdzania i wspólnego pozyskiwania leków na COVID-19.