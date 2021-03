Europejska Agencja Leków (EMA) autoryzowała szczepionkę przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. - Jest ona zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. Zajmiemy się szybko przyznaniem pozwolenia na jej dopuszczenie do obrotu - zapowiedziała Komisja Europejska.

Reklama

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

W odróżnieniu od trzech dotychczasowych szczepionek przeciwko COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca) w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności powinna wystarczyć pojedyncza dawka. Nie musi też być przechowywana w zamrażarce - można ją trzymać w zwykłej lodówce.

Reklama

Entuzjazm związany z dopuszczeniem kolejnej szczepionki przygaszają możliwe problemy z dostawami. Nie wiadomo, czy koncern będzie w stanie dostarczyć taką liczbę dawek, jaka została zakontraktowana przez Komisję Europejską. Każde opóźnienie to duży cios dla wspólnego europejskiego planu szczepień.

Urzędnicy UE zapowiedzieli, że dostawy mogą rozpocząć się w kwietniu. Firma zobowiązała się dostarczyć w tym roku 200 mln dawek swojej szczepionki do UE. Jak podał Reuters, J&J odmówiła komentarza na temat możliwych opóźnień lub celu na II kwartał.

Dystrybucja w USA już się rozpoczęła

Firma w tym miesiącu rozpoczęła rozprowadzanie swojej szczepionki w Stanach Zjednoczonych. Ma dostarczyć 100 mln dawek do końca maja, ale zmniejszyła swoje prognozy dostaw na marzec o prawie połowę, do 20 mln dawek.

W październiku 2020 r. Komisja Europejska podpisała umowę z Janssen Pharmaceutica NV, spółką z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson na 400 mln dawek szczepionki.

Jedna dawka

Wstępne wyniki badań klinicznych szczepionki Johnson & Johnson przeciwko COVID-19, powstałej na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, wskazują, że jest ona bezpieczna i skuteczna już po podaniu jednej dawki - poinformował w styczniu "New England Journal of Medicine".

Wykorzystuje ona tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!