"Zobowiązała się Pani do zaproponowania dodania przemocy ze względu na płeć do listy tzw. europrzestępstw, ustanowionej w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE), a także do doprowadzenia do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej jako: Konwencja Antyprzemocowa) przez Unię Europejską. To wystąpienie dało nadzieję milionom kobiet i innym osobom doświadczającym przemocy ze względu na płeć. Nadzieję, że Unia w końcu zapewni im należną ochronę w przepisach prawa, co pozwoli im czuć się bezpiecznie we własnych domach, w pracy, w miejscach publicznych, a także on-line" - napisała europosłanka Zielonych.

Spurek wskazała, że od tamtego wystąpienia Ursuli von der Leyen mięło 28 miesięcy, a sformułowane w nim obietnice nie zostały zrealizowane. "Usłyszałyśmy i usłyszeliśmy za to wiele zapewnień o solidarności i zaangażowaniu, wiele zapowiedzi i planów. W tym samym czasie skala przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza przemocy domowej i cyberprzemocy zatrważająco wzrosła, w związku z większą ilością czasu spędzanego w domach oraz w sieci w czasie pandemii COVID-19. Parlament Europejski, Posłowie i Posłanki do PE, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także same obywatelki i sami obywatele UE wielokrotnie wzywały i wzywali do działania w tej sprawie, wszystkimi możliwymi metodami" - napisała.



Ursula von der Leyen odpowiedziała na poprzedni list

W dalszej części listu Sylwia Spurek przytoczyła niezrealizowane obietnice Komisji Europejskiej w sprawie Konwencji Antyprzemocowej.



"Usłyszałyśmy i usłyszeliśmy przynajmniej kilkanaście razy od początku kadencji: że ratyfikacja Konwencji Antyprzemocowej przez UE pozostaje głównym priorytetem Komisji, o którego realizację walczy i na którego rzecz niezmiennie pracuje, szukając wyjścia z impasu w Radzie i pokonując opór ze strony niektórych państw członkowskich; że propozycje legislacyjne są rozwijane i zostaną przedstawione do końca 2021 r. (...) Wszystkie wystąpienia i wypowiedzi Pani Przewodniczącej i Pani Komisarki (Heleny - red.) Dalli na temat problemu przemocy ze względu na płeć nie różniły się od siebie niczym na przestrzeni ostatnich 28 miesięcy" - napisała Spurek.



Europosłanka przypomniała także, że w ubiegłym roku wysłała do szefowej KE list, pod którym podpisało się prawie 60 tys. osób z całej Polski oraz 74 europosłów, którzy poparli apel "o konkretne, szczegółowo omówione rekomendacje działań niezbędnych, aby skutecznie walczyć z przemocą ze względu na płeć".



"Oczekiwaliśmy i oczekiwałyśmy równie konkretnego ustosunkowania się do wszystkich przedstawionych postulatów. Odpowiedź była natomiast zdawkowa i niewnosząca nic, ponad znane nam już dobrze, powtarzane przy każdej okazji ogólne zapewnienia, których niezmienność na przestrzeni lat niestety nie pozwala już wierzyć w ich wiarygodność" - podkreśliła Spurek.



Spurek: Parlament Europejski trzyma stronę kobiet

Eurodeputowana Zielonych zauważyła z kolei, że to Parlament Europejski od początku obecnej kadencji "jasno pokazuje, że trzyma stronę kobiet i innych osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, opowiadając się wielokrotnie i stanowczo przeciwko nierównościom płci i przemocy, do której prowadzą". "Na przestrzeni ostatnich 28 miesięcy Parlament przyjął łącznie aż 50 rezolucji, w których pojawia się wezwanie do podjęcia działań przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć" - dodała.



"Pani Przewodnicząca, postęp wymaga odwagi, a zmiany wymagają determinacji. Reakcja Unii Europejskiej na kryzys wywołany pandemią COVID-19 pokazała, że potrafimy jako wspólnota działać szybko i skutecznie - jeśli wszyscy zaangażowani i wszystkie zaangażowane tego chcą. Mimo licznych rozczarowań wciąż wierzę, że tak samo stanowczo jak do walki z innymi aspektami kryzysu, podejdzie Pani do zadania eliminacji przemocy ze względu na płeć. Nowe narzędzia czekają - podobnie jak nowe nadzieje milionów Europejek. Proszę ich nie zawieść" - napisała Sylwia Spurek.



Współsygnatariuszami listu jest 79 eurodeputowanych. Są wśród nich trzy polskie europosłanki z frakcji chadeków (EPL) - Magdalena Adamowicz, Elżbieta Łukacijewska i Ewa Kopacz.