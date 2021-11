Polska Waszczykowski: Putin testuje Europę, a Niemcy to przegrywają

W kolejnym odcinku "Studia Europa", programu realizowanego wspólnie przez Interię i Deutsche Welle, udział wzięli Lena Düpont, europosłanka CDU oraz Kosma Złotowski, europoseł PiS. Rozmowę prowadziły Agnieszka Waś-Turecka (Interia) i Jowita Kiwnik Pargana (DW).

Granica z Białorusią. Kto z kim rozmawia o kryzysie?

Unijni politycy skomentowali rozmowę Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem Leny Düpont był to konieczny krok w celu zażegnania kryzysu humanitarnego.

- Rozmowy z różnymi państwami i szefami rządów, w tym z Putinem i Łukaszenką, są sensowne, szczególnie w takiej sytuacji humanitarnej, która jest dla nas dużym wyzwaniem. Trzeba zapobiec temu, żeby ci ludzie nie zamarzli - mówiła niemiecka europosłanka.

Na pytanie o to, czy w rozmowach na wysokim szczeblu nie powinna uczestniczyć także Polska, Kosma Złotowski odpowiedział, że nasz kraj jest w nich obecny.

- Polska jest w UE, rząd i minister spraw zagranicznych rozmawiają z władzami niemieckimi, rosyjskimi, tureckimi i amerykańskimi. Dyplomacja to nie jest coś, co uprawia się na pokaz. To rozmowy, które się toczą zakulisowo i które mają być skuteczne - tłumaczył europoseł PiS.

Polityk przyznał, że mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, lecz jest on zlokalizowany po stronie białoruskiej. - Migranci znajdują się po białoruskiej stronie granicy, więc za całą pomoc humanitarną dla tych ludzi odpowiada Łukaszenko - podkreślił.

Telefony do Władimira Putina

W programie politycy ocenili także dotychczasowe działania unijnej dyplomacji. - Pamiętajmy, że to ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili w tym tygodniu nowe kryteria sankcji na Białoruś - przypomniała Lena Düpont i dodała, że takich spraw nie da się załatwić w rozmowach dwustronnych: To coś, czym UE zajmuje się jako całość.

Kosma Złotowski przyznał, że wysoko ocenia ostatnie wystąpienia Josepa Borrella, wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych, przed Parlamentem Europejskim. - Pokazał, że doskonale zdaje sobie sprawę, na czym polega ten kryzys i kto jest jego inicjatorem, a jak wiemy z doświadczenia prezydent Putin uwielbia stwarzać trudności, które z triumfem będzie sam rozwiązywał. Dlatego telefony do Putina, który twierdzi, że o kryzysie dowiedział się z prasy, są bardzo dobrze adresowane - mówił polityk PiS.

Migranci "to naboje w lufie Aleksandra Łukaszenki"

Zdaniem Złotowskiego, "Polska dobrze radzi sobie w tym kryzysie". - Reagujemy stanowczo, staramy się nie dopuścić do zniszczenia naszych zasieków i do przedarcia się przez granicę tych, którzy chcą się do nas wedrzeć. To nie są goście, to są naboje w lufie Aleksandra Łukaszenki. Staramy się te naboje wystrzeliwane z Białorusi wyłapać i zablokować - podkreślił europoseł PiS.

Polski polityk krytycznie odniósł się do pomysłu przyjęcia przez Polskę wsparcia ze strony unijnych instytucji, m.in. Fronteksu. - O pomoc prosi się wtedy, kiedy jest ona naprawdę potrzebna - powiedział.

- Nie chodzi o potrzebę, ale ducha współpracy europejskiej - ripostowała Lena Düpont - Dużo łatwiej byłoby przezwyciężyć ten kryzys gdybyśmy pracowali nad nim wspólnie. Tym bardziej, że UE podtrzymuje tę ofertę pomocy.

Mur na granicy? "Sam nie rozwiąże problemu"

Pytana o planowaną budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej niemiecka polityk przyznała, że ogrodzenie będzie miało sens, jeśli zostanie połączone z wymierną pomocą dla uwięzionych na tym terenie ludzi. - Chodzi o to, by zarządzać strumieniami migracji, by kierować tych ludzi ludzie na oficjalne przejścia graniczne, stworzyć odpowiednią infrastrukturę, zapewnić urzędników, tłumaczy, opiekę medyczną. Nie chodzi od razu o to, by oferować azyl, ale umożliwić dostęp do odpowiednich procedur - powiedziała europosłanka CDU.

Jej zdaniem współfinansowanie inwestycji z budżetu UE jest "prawnie możliwe".

- Zapora sama z siebie nie rozwiąże problemu - zgodził się Kosma Złotowski - Ale pozwoli zmniejszyć liczbę funkcjonariuszy na granicy.

Polski polityk dodał, że Polska zabezpieczyła już fundusze potrzebne na budowę zapory, choć nie wykluczył przyjęcia unijnych środków na ten cel.

- Jeśli je otrzymamy, to bardzo dobrze. To będzie świadczyło o solidarności europejskiej i o tym, że inne kraje zdają sobie sprawę, że to nie tylko interes Polski, ale i całej UE - powiedział Złotowski.

Definicja praworządności

Eurodeputowani wypowiedzieli się na temat sporu o praworządność i wstrzymania przez Komisję Europejską akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

- Nie wiemy, z jakiego powodu KE wstrzymuje akceptację KPO i przekracza wszelkie możliwe terminy, które sama sobie wyznaczyła - mówił Kosma Złotowski i dodał, że nie rozumie zarzutów stawianych Polsce przez instytucje unijne.

- Praworządność nie została zdefiniowana w żadnym z traktatów. Nie wiem, w jakim miejscu dokładnie brakuje w Polsce praworządności. Jakie są konkretnie zarzuty? Bo tego nikt nie potrafi zdefiniować - zaznaczył.

Lena Düpont widzi to inaczej: - Mamy definicję praworządności w traktatach. Np. w art. 2. Mówi się tam o zachowaniu kryteriów praworządności i do nich należy m.in. niezależność sądownictwa.

- Te fundusze zostaną uwolnione, jeśli Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana i gdy polscy sędziowie będą mogli znów niezależnie orzekać. To bardzo konkretne punkty i konkretna krytyka - podkreśliła europosłanka CDU.

Agnieszka Waś-Turecka (Interia), Jowita Kiwnik Pargana (DW)