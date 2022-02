Radosław Sikorski na wtorkowym briefingu w Sejmie przekonywał, że podczas sejmowej komisji ds. Unii Europejsiej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta "potwierdził słowa posła Adama Bielana" o tym, że "rząd rozważa wycofanie Polski z Europejskiego Planu Odbudowy".

Zobacz też: Polska bez części unijnych funduszy. List KE do Warszawy



- To naprawdę ważna wiadomość. Józef Stalin pozbawił Polskę uczestnictwa w Planie Marshalla, w planie odbudowy Europy po II wojnie światowej. A teraz PiS rozważa pozbawienie Polski uczestnictwa w Europejskim Planie Odbudowy, odbudowy po pandemii - mówił Sikorski.

Reklama

Radosław Sikorski: To kompletne szaleństwo

- Powinniśmy pamiętać, że praworządność jest tak powiązana z planem odbudowy, jak i z regularnym, europejskim budżetem. Oznacza to, że na koniec reformy pana ministra Ziobry, w rezultacie których czas oczekiwania na wyrok i tak się wydłużył, mogą Polskę i Polaków kosztować 700 mld złotych - dodawał europoseł.



Sikorski, odpowiadając na pytania dziennikarzy, zapewniał, że "nie widzi, żeby potrzeba podporządkowywania sobie kilku, kilkunastu sędziów była warta kilkudziesięciu miliardów euro". - To jest kompletne szaleństwo - podsumowywał.



Fundusz Odbudowy. Kaleta: Sikorski chce, abyśmy spłacali cudze długi

Na słowa Sikorskiego zareagował na Twitterze Sebastian Kaleta.



"Podczas komisji mówiłem, że Polska może zablokować plan spłacenia Funduszy Odbudowy, ponieważ to jest w całości kredyt, a budżet UE nie pozwala dziś na wykup obligacji" - zapewniał wiceminister sprawiedliwości.



"Pan Sikorski chce, abyśmy spłacali cudze długi sami nie korzystając z tego mechanizmu, gdyż jest nam bezprawnie blokowany. Wstyd" - dodawał.



Sebastian Kaleta: Wypowiedź Adama Bielana zniekształcana przez opozycję

We wcześniejszym tweetcie Kaleta odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi prezesa Partii Republikańskiej, posła Adama Bielana. W rozmowie z Radiem Plus Bielan przekonywał, że Komisja Europejska działa poza prawem, nie wydając opinii do polskiego KPO.

- W takiej sytuacji należy rozważać zaskarżenie decyzji KE, chociaż trzeba pamiętać, że byłaby to kolejna eskalacja konfliktu, nam zależy na porozumieniu w tej sprawie - mówił Bielan.



Pytany, czy jeśli do końca marca nie będzie zatwierdzenia polskiego KPO, to zostanie złożona skarga do TSUE, Bielan odpowiedział: - Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy, żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innych państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania.



"Wczorajsza wypowiedź posła Adama Bielana jest zniekształcana przez opozycję, która nie wie, że Polska ma kolejne prawo weta do unijnego budżetu. Bez zgody Polski KE nie będzie mogła spłacać zaciągniętych pożyczek na FO. Dzisiaj to puste obligacje, stąd taki atak" - napisał we wtorek na Twitterze wiceminister Sebastian Kaleta.