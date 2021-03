- Jesteśmy otwarci na konstruktywne uwagi opozycji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili słyszymy ogólnikowe hasła - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, "jest przekonany, że w Sejmie również opozycja poprze ten projekt".

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

- To marzenie opozycji. Rząd jest większościowy. Nie zaszły w tej kwestii żadne zmiany - zapewnił Piotr Müller w Polsat News , zapytany, czy rząd Mateusza Morawieckiego jest mniejszościowy.

Dopytywany przez Marcina Fijołka, czy jest w takim razie zgoda w kwestii Funduszu Odbudowy, rzecznik rządu odpowiedział, że "trwają finalne prace, jeżeli chodzi o Nowy Ład". - Natomiast, jeżeli chodzi o Fundusz Odbudowy, to ten temat też lada moment powinien pojawić się na posiedzeniu rządu, a później na posiedzeniu Sejmu - przekazał.

Müller poinformował jednak, że nie będzie to najbliższe posiedzenie Sejmu. - Takiego pośpiechu nie ma. Czas na przyjęcie ustawy o zasobach własnych jest do końca kwietnia. Czasu jeszcze sporo - dodał.



Na pytanie, czy Solidarna Polska została przekonana do argumentów PiS, rzecznik rządu zareagował: - Jestem przekonany, że większość w zakresie Funduszu Obudowy jest, bo przecież od wielu tygodni słyszymy o tym, że budżet unijny to bardzo ważny instrument. Jestem przekonany, że również opozycja poprze ten projekt, chociaż wczorajszy dzień postawił przy tym duży znak zapytania.

Jak dodał, "ma nadzieję, że partyjne interesy nie będą ważniejsze od rekordowych środków z Unii Europejskiej i PSL, PO i SLD poprą ten projekt".



W piątkowym "Gościu Wydarzeń" wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podkreślał, że Solidarna Polska nie poprze w Sejmie unijnego Funduszu Odbudowy.