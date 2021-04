Rada Ministrów przyjęła dziś Krajowy Plan Odbudowy - to krok konieczny dla wypłacenia środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że ma go już Komisja Europejska.

Reklama

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wraz z niektórymi ministrami w Sejmie /Jakub Kaminski/East News /East News

"Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez Radę Ministrów. Ma go również już Komisja Europejska. Przed nami ważne głosowanie już 4 maja w Sejm RP. Pokażmy, że są sprawy, które nie mogą dzielić" - napisał na Twitterze wiceminister Buda.



Reklama

4 maja Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE; projekt we wtorek przyjął rząd.

KPO w formie uchwały rządu

Rząd w ostatnim możliwym terminie - 30 kwietnia - przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Tego typu dokument musiało przygotować każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeśli chciało starać o pieniądze pochodzące z unijnego Funduszu Odbudowy.

Z FO Polska otrzyma 58 mld euro, z czego 23,9 mld to dotacje, a kolejne 34,2 mld to pożyczki. Przyjęcie KPO w formie uchwały rządu, tak jak miało to miejsce w Polsce, sprawia, że plan nie będzie podlegał parlamentarnej procedurze legislacyjnej.



Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program