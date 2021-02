Ryszard Terlecki o dwóch kluczowych kwestiach dla przyszłości UE

- Dwie kluczowe kwestie dla przyszłości UE to rozszerzenie Unii i przyszłość integracji. To pytanie zasadnicze, czy iść dalej w integrację i budowę jednego państwa, czy zachować narodowe państwa, które ściśle współpracują - mówił marszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas wideokonferencji Europa Karpat.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Szef klubu parlamentarnego PiS był jednym z uczestników panelu, który odbył się w sobotę podczas wideokonferencji Europa Karpat.

W ocenie wicemarszałka Sejmu, dwie kluczowe kwestie dla przyszłości UE i dla naszego kraju to rozszerzenie Unii o państwa, które spełniają warunki. - Druga kwestia to przyszłość integracji. To pytanie zasadnicze, czy iść dalej w integrację i budowę jednego państwa czy zachować narodowe państwa, które ściśle współpracują - mówił.

Terlecki zwrócił uwagę, że jest też problem parlamentów narodowych, które przez instytucje europejskie są stawiane w roli tylko obserwatora. - Co jest trudne do przyjęcia - dodał.

Terlecki za większą obecnością USA w Europie

Wicemarszałek zaznaczył, że najważniejszym celem UE powinna być teraz konferencja w sprawie przyszłości Europy. Przypomniał, że taka konferencja była już kilka razy odkładana przez pandemię, a teraz zaplanowana została na maj tego roku.

Szef klubu PiS opowiedział się również za większą obecnością USA w Europie, a szczególnie na wschodniej flance NATO. Wicemarszałek podkreślił, że "problem Rosji" nie wszyscy członkowie UE widzą podobnie. Szczególnie te państwa, jak mówił, które są oddalone od granic rosyjskich, nie zauważają, że Rosja jest źródłem destabilizacji w takich państwach jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia. Dlatego, w ocenie Terleckiego, ważną rolę ma do odegrania Bukaresztańska dziewiątka (B9).

Bukaresztańska dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO (Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria).

Problemy z demokracją na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i Rosji

Inny uczestnik panelu przewodniczący komisji spraw zagranicznych Sejmu Litwy Zygimantas Pavilionis mówił z kolei, że największe problemy i wyzwania nie płynął z Zachodu, ale ze Wschodu. Wymienił m.in. problemy z demokracją na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i Rosji.

Pavilionis opowiedział się za powołaniem forum parlamentarnego państw Trójmorza. - To byłoby miejsce, gdzie moglibyśmy rozmawiać o współpracy, bo moim zdaniem, Europa nie jest jeszcze zjednoczona - dodał.

Przychylnie do tej inicjatywy odniósł się Terlecki, który stwierdził, że takie forum mogłoby być miejscem do przygotowania katalogu spraw, które łączą i dzielą państwa Trójmorza.

UE nie może sobie poradzić z pandemią

Ze słowami przedstawiciela litewskiego Sejmu o tym, że zagrożenie płynie ze Wschodu, nie zgodził się inny panelista przewodniczący komisji spraw europejskich zgromadzenia narodowego Węgier Richard Hörcsik. Jego zdaniem nieważny jest kierunek zagrożenia, tylko to, że UE nie może sobie poradzić np. z pandemią.

- Mówimy o rozszerzeniu, a nam ubył jeden członek. Musimy uważać na próby ograniczenia roli parlamentów narodowych. Musimy przestrzegać zapisów z Lizbony - apelował Węgier.

Hörcsik powiedział, że kiedy Węgry wstępowały do UE, to "wydawało się nam, że wstępujemy do raju". - Ale okazało się, że musimy tłumaczyć naszym rolnikom, dlaczego dostają mniejsze dopłaty niż rolnicy z tzw. starej Unii. Musieliśmy walczyć o to, aby stać się pełnoprawnymi członkami UE. Dlatego musimy wzmocnić naszą siłę w UE jako Trójmorze - tłumaczył.

Krasnodębski: Penetracja rosyjska dotyczy całej Europy

O zagrożeniu ze strony Rosji mówił również poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski. - Penetracja rosyjska dotyczy całej Europy - zauważył i podał w tym kontekście przykłady, że byli kanclerze Niemiec i Austrii zostali zatrudnieni przez rosyjskie firmy. - Strach przed Rosją nie może paraliżować naszej obecności z strukturach UE czy NATO - podkreślił europoseł.

Wideokonferencja Europa Karpat rozpoczęła się w sobotę i potrwa do niedzieli. Wśród poruszanych na spotkaniu tematów będą m.in. 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej i wyzwania stojące przed państwami V4 również w kontekście pandemii COVID-19; Europa Środkowa w środowisku międzynarodowym m. in. w odniesieniu do inicjatyw dyplomatycznych, takich jak Bukaresztańska 9 czy Trójmorze.

Uczestnicy podejmą również wątek Europejskiego Zielonego Ładu, międzynarodowych szlaków komunikacyjnych Via Baltica i Via Carpatia oraz szybkiej kolei łączącej państwa UE.



