Parlament Europejski w czwartek zagłosował za rezolucją, która potępia ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a także wzywa polski rząd do działań w kierunku zmiany prawa. Unijna rezolucja została przygotowana wspólnie przez największe frakcje w europarlamencie.

Czytaj więcej: PE zagłosuje za rezolucją ws. aborcji. Spurek chce komisji śledczej



Co znajduje się w rezolucji?

Rezolucja jest rozbudowana. Składa się z 29 punktów, nie licząc poprawek. W dokumencie Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską "do wsparcia aktywistów i aktywistek działających na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, a także do powołania specjalnego wysłannika UE ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym obszarze". Jednocześnie PE wzywa Radę Europejską "do rozszerzenia zakresu przesłuchań na temat sytuacji w Polsce, na podstawie art. 7 ust. 1 TUE".

Reklama

Część rezolucji jest także skierowana bezpośrednio do polskich władz. PE wzywa polski rząd "do podjęcia działań w celu dekryminalizacji aborcji, w tym usunięcia przepisów dot. aborcji z kodeksu karnego, tak aby wyeliminować ryzyko efektu mrożącego wobec lekarzy i lekarek w Polsce". Ponadto wzywa polski rząd do modyfikacji w zakresie tzw. klauzuli sumienia. PE wzywa też rząd "do uchylenia przepisów ograniczających dostęp do antykoncepcji awaryjnej oraz do promocji i finansowania nowoczesnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji dla mężczyzn".