Reuters: UE poprosi państwa członkowskie o oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Priorytety UE w dobie pandemii

Unia Europejska poprosi państwa członkowskie o oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym poprzez zachęcanie firm do ograniczania zużycia surowca - wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera. Chodzi o to, żeby Unia była przygotowana na ewentualne kolejne ograniczenia dostaw.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Marek Bazak / East News