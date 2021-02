Jak oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, Ukraina pod jego przywództwem prowadzi negocjacje z wieloma krajami, w tym z Polską, na temat przekazania przez nie nadwyżki szczepionek przeciw COVID-19. Z kolei Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreśliła, że poprosiła kraje UE o przekazanie Ukrainie części preparatów. Pierwsza partia szczepionek w ramach inicjatywy COVAX ma dotrzeć na Ukrainę w tym miesiącu.

W poniedziałek na Ukrainie odbywa się forum poświęcone walce z koronawirusem, na którym wystąpili m.in. prezydent i - w formie online - przewodnicząca KE oraz szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szczepienia na Ukrainie

W kraju nie rozpoczęły się jeszcze szczepienia przeciw COVID-19. Jak przypomniał Zełenski, pierwsza partia szczepionek, jaka ma dotrzeć w tym miesiącu na Ukrainę w ramach inicjatywy COVAX, obejmie ponad 100 tysięcy dawek i trafi do pracowników medycznych opiekujących się pacjentami z COVID-19.

Dodał, że sam jest gotowy, by się zaszczepić, i zapowiedział, że przyjmie preparat na tym samym etapie, kiedy wojskowi - jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaznaczył, że najpierw do kraju trafią preparaty firmy Pfizer/BioNTech, a następna partia według niego najpewniej będzie produkcji koncernu AstraZeneca.

Prezydent dodał, że Ukraina prowadzi też negocjacje w sprawie dostaw z innymi krajami. - Prowadzimy teraz rozmowy z krajami, które będą nam przekazywać swoje nadwyżki. Mamy kontakty w Polsce - powiedział Zełenski.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Von der Leyen zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że poprosiła kraje UE o przekazanie Ukrainie części swoich szczepionek. - Dzięki COVAX lekarze i personel medyczny Ukrainy otrzymają pierwsze szczepionki już w tym miesiącu, kolejne miliony dawek szczepionki dotrą na Ukrainę do lata - podkreśliła, jak oceniła Unia Europejska ma największy wkład w inicjatywę COVAX. - I oprócz COVAX poprosiłam innych członków UE o podarowanie części swoich szczepionek Ukrainie - przekazała von der Leyen.

Zaznaczyła, że UE pomaga Ukrainie od początku wybuchu pandemii, przysyłając maseczki, respiratory i przekazując 200 mln euro na wsparcie biznesu.

Brak zaufania wobec szczepień

Zełenski ogłosił, że władze planują zaszczepić co najmniej połowę mieszkańców liczącej ok. 40 mln ludności Ukrainy w tym roku i na początku 2022 roku. Podkreślił, że państwo powinno umożliwić bezpłatne szczepienie wszystkim mieszkańcom. Jednak zwrócił przy tym uwagę na brak zaufania w społeczeństwie do szczepień. - 50 procent nie wierzy w szczepienie - powiedział.

Zaznaczył, że Kijów nie planuje kupować rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi, ponieważ, jak dodał, "nie ma żadnego potwierdzenia jej skuteczności". - Obywatele Ukrainy to nie króliki (doświadczalne), i nie mamy prawa na nich eksperymentować - stwierdził prezydent.

Od początku pandemii na Ukrainie wykryto 1 246 990 zakażeń koronawirusem, a 23 644 zainfekowanych zmarło.

