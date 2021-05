Premier Morawiecki leci do Portugalii. Szczyt Społeczny i nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej

Wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i walka z pandemią COVID-19 znajdą się wśród tematów dwudniowego spotkania szefów państw i rządów UE w portugalskim Porto. W czasie Szczytu Społecznego i na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki. - Jadę nie tylko po to, by dyskutować o sprawach ogólnoeuropejskich, ale także zaprezentować nasz model społeczny - powiedział premier przed odlotem na Porto.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Polsat News

- Szczyt Społeczny jest inicjatywą Portugalii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Tematyka Szczytu w Porto będzie obejmowała głównie plan działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska zaprezentowała 4 marca 2021 r. Przedstawia on propozycje mające na celu dalsze wdrażanie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego - wskazywał w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.



KE w przedstawionym w marcu planie działania zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 r.: stopa zatrudnienia - przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych - przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem - o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.



Najniższe bezrobocie w Polsce

- Strona polska - zaznaczył Müller - konsekwentnie podkreśla, że polityka społeczna i zatrudnienia realizowana jest przede wszystkim przez państwa członkowskie, do których należy odpowiedzialność za identyfikację potrzeb oraz dopasowanie ich do możliwości wewnętrznych. - Inicjatywy podejmowane na poziomie UE powinny być realizowane z poszanowaniem kompetencji państw i zasad dialogu społecznego - podkreślił.

Müller przekonywał, że Polska już teraz realizuje cele zarysowane w planie działania m.in. poprzez realizację Programu Rodzina 500 plus, Dobry start, Maluch+, działania na rzecz poprawy adekwatności emerytur i polepszenia sytuacji emerytów pobierających najniższe świadczenia, działania na rzecz aktywności społecznej seniorów, działania społeczne (np. "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"). Podkreślił ponadto, że w lutym br. Polska utrzymała status kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE.