"W przyszłym tygodniu spodziewamy się przyjęcia decyzji implementacyjnej ws. polskiego KPO, które potem szefowa KE wręczy osobiście - info od moich informatorów w Brukseli" - poinformowała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek. Jeśli polski Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony, pieniądze do Polski popłyną na przełomie sierpnia i września - dodała.

- Jest duża szansa, że w ciągu kilku dni zostanie zatwierdzony Krajowy Plan - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował do Zjednoczonej Prawicy i partii opozycyjnych o poparcie zmian, które otworzą drogę do KPO.

Podczas wizyty w firmie Siltec w podwarszawskim Pruszkowie szef rządu był pytany, kiedy pojawią się decyzje, które spowodują, że pieniądze Z Unii Europejskiej zaczną płynąć do Polski i czy uważa, że Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska będą współpracowały ze Zjednoczoną Prawicą odnośnie przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy.

Premier Mateusz Morawiecki: Jest duża szansa, że w ciągu kilku dni zostanie zatwierdzony KPO

- Krajowy Program Odbudowy z naszej strony został zatwierdzony i wniosek złożony już jakiś czas temu. Dostajemy z Komisji Europejskiej pozytywne sygnały w tym zakresie - zaznaczył premier. - To jest uzgodnienie tzw. kamieni milowych, czyli pewnych warunków, które wszystkie kraje członkowskie musiały uzgodnić z KE i my również je uzgodniliśmy - podkreślił szef rządu.

Zaznaczył, że jest szansa, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną podpisane te "kamienie milowe" między nami a Komisją Europejską. - Nie ma tutaj więc żadnego szczególnego działania - podkreślił Morawiecki.

Premier ocenił, że pewne szczególne działania były tylko w odniesieni do elementów związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, które i tak planowane były do wdrożenia - jak chociażby likwidacja Izby Dyscyplinarnej.

- Jest duża szansa, że w ciągu kilku dni zostanie to zatwierdzone - powiedział. Szef rządu dodał, że same płatności to kwestia kilku najbliższych miesięcy.

Zaznaczył, że w tym zakresie musi być także przyjęta ustawa. Zaapelował też do opozycji i do wszystkich którzy mają wątpliwości dotyczące tej ustawy. - Dzisiaj trzeba przyjąć jak najszybciej te rozwiązania, ponieważ kryzys gospodarczy o którym (...) mówiono w Davos staje się faktem na całym świecie - powiedział szef rządu. - Te państwa przetrwają go lepiej, które będą w stanie przyciągnąć inwestycje i będą w stanie zasiać ziarno przyszłego potencjału gospodarczego u siebie - ocenił i dodał, że KPO tworzy właśnie taką perspektywę.

Premier ws. KPO: My pieniądze mamy. Nadwyżka w budżecie została pokazana

- Liczę na to, że nie tylko Zjednoczona Prawica, ale wiele rozsądnych partii ze strony opozycyjnej, poprze zmiany, które otworzą drogę do KPO - powiedział. Zaznaczył, że jeśli chodzi o płatności to jest to kwestia kilku miesięcy. - To rzecz wtórna. My pieniądze mamy. Nadwyżka w budżecie została pokazana - podkreślił. - Najważniejsze jest uzgodnienie tych filarów z Komisją Europejska i to zostało dokonane - dodał Morawiecki.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Jak poinformowała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska, w kwietniu br. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 2 mld zł, tj. 4,3 proc. r/r i wyniosły ok. 48 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 168,1 mld zł i było wyższe o ok. 21 mld zł (tj. 14,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2021 r.