"Zmiany w dostawach szczepionki podyktowane są zwiększaniem mocy produkcyjnych. Chcemy dostarczyć w 2021 roku więcej szczepionek, niż pierwotnie zakładano" - poinformowała firma Pfizer.

Zdjęcie Pfizer zapowiada, że w 2021 roku dostarczy więcej szczepionek, niż wcześniej planowano /DOMINICK REUTER /AFP

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.

"Nowy cel to dwa mld dawek"

"Pfizer dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć więcej dawek, niż pierwotnie zakładano na ten rok - nowy cel to dwa mld dawek w 2021 roku. To znacząca zmiana pierwotnej prognozy na 2021 rok, która wynosiła 1,3 mld dawek" - zaznaczyła firma.

"W ramach działań niezbędnych do zwiększania mocy produkcyjnych, musimy odpowiednio zmodyfikować proces produkcji i dostosować nasz zakład, co będzie wymagało uzyskania dodatkowych zezwoleń. Chociaż będzie to miało przejściowy wpływ na dostawy realizowane na przełomie stycznia i lutego, spowoduje znaczne zwiększenie liczby dawek dostępnych dla pacjentów pod koniec lutego i w marcu" - podkreśla firma.

"Realizujemy plan sprawiedliwego rozdysponowania naszej szczepionki, zgodnie z umowami zawartymi z rządami. Chcemy, żeby każdy kraj otrzymał dawki w zakontraktowanej liczbie w okresie obowiązywania umowy, choć szacowane liczby dawek dostarczanych w poszczególnych kwartałach mogą wymagać korekty" - przekazał Pfizer.

Wspólny list sześciu krajów UE

W reakcji na zapowiadane spowolnienie w dostawach szczepionek sześć krajów UE - Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa i Szwecja wystosowały wspólny list do KE z wnioskiem o wywarcie nacisku na firmy Pfizer/BioNTech.



Głos zabrała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapewniła, że mimo zapowiadanego spowolnienia Pfizer obiecał, iż wszystkie szczepionki, oczekiwane przez UE w pierwszym kwartale tego roku, zostaną dostarczone zgodnie z planem.



Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny.

