Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech zapowiedziały w piątek, że 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko COVID-19, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie na stronie BioNTech.

Zdjęcie Pfizer zapowiada, że w 2021 roku dostarczy więcej szczepionek, niż wcześniej planowano /DOMINICK REUTER /AFP

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw COVID-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.

"Nowy cel to dwa mld dawek"

"Pfizer dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć więcej dawek, niż pierwotnie zakładano na ten rok - nowy cel to dwa mld dawek w 2021 roku. To znacząca zmiana pierwotnej prognozy na 2021 rok, która wynosiła 1,3 mld dawek" - zaznaczyła firma.

"W ramach działań niezbędnych do zwiększania mocy produkcyjnych, musimy odpowiednio zmodyfikować proces produkcji i dostosować nasz zakład, co będzie wymagało uzyskania dodatkowych zezwoleń. Chociaż będzie to miało przejściowy wpływ na dostawy realizowane na przełomie stycznia i lutego, spowoduje znaczne zwiększenie liczby dawek dostępnych dla pacjentów pod koniec lutego i w marcu" - podkreślił koncern.

Powrót do harmonogramu 25 stycznia

"Pfizer i BioNTech opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek w drugim kwartale" - napisano w komunikacie. "Aby to osiągnąć, konieczne są teraz pewne modyfikacje procesów produkcyjnych. W rezultacie w naszym zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej począwszy od 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego" - poinformowały w oficjalnym komunikacie koncerny farmaceutyczne.

Firmy podkreśliły, że dzięki temu są "w stanie dostarczyć w pełni zadeklarowaną liczbę dawek szczepionek w pierwszym kwartale i znacznie więcej w drugim kwartale".



Koncerny zapewniły także, iż "nieustannie pracują nad dalszym rozwojem kampanii szczepień na całym świecie, nie tylko poprzez zwiększanie własnych mocy produkcyjnych, ale także poprzez dodawanie kolejnych dostawców, a także producentów kontraktowych w celu zwiększenia całkowitej zdolności produkcyjnej".





Wspólny list sześciu krajów UE

W reakcji na zapowiadane spowolnienie w dostawach szczepionek sześć krajów UE - Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa i Szwecja wystosowały wspólny list do KE z wnioskiem o wywarcie nacisku na firmy Pfizer/BioNTech.



Głos zabrała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapewniła, że mimo zapowiadanego spowolnienia Pfizer obiecał, iż wszystkie szczepionki, oczekiwane przez UE w pierwszym kwartale tego roku, zostaną dostarczone zgodnie z planem.



Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny.

