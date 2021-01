Wicerzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant poinformowała o toczących się dyskusjach na temat wprowadzenia tzw. paszportów szczepień, które ułatwiałyby podróże i dostęp do pewnych usług.

Zdjęcie Akcja szczepień w Polsce, zdjęcie ilustracyjne /Andrzej Lange /PAP

"Toczy się wiele dyskusji na wielu poziomach o dowodzie zaszczepienia dla osób, które są szczepione w różnych krajach. A także na temat tego, co ma ten dowód szczepienia dawać, jeśli chodzi o dostęp do podróży czy określonych usług" - oświadczyła Spinant.

Szefowa KE jest "za"

Przypomniała, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen jest zdecydowanie za wprowadzeniem takiego dokumentu.



"Dyskusja musi się odbyć na najwyższym poziomie UE. Nie jest to dyskusja medyczna, tylko polityczna" - zastrzegła Spinant.



Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie, czy kwestia ta zostanie podjęta na najbliższej wideokonferencji szefów państw i rządów UE w czwartek, 21 stycznia.



Gorącą dyskusję na ten temat na posiedzeniu Rady Europejskiej zapowiada natomiast brytyjski dziennik "The Guardian". Gazeta wskazuje, że największym zwolennikiem covid-paszportów jest premier Grecji Kiriakos Mitsotakis. Napisał on w tej sprawie list do von der Leyen.



Inne kraje są bardziej powściągliwe i wolałyby uniknąć dzielenia obywateli ze względu na zaszczepienie.