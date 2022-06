"Fit for 55" to pakiet regulacji, dzięki którym do 2035 r. społeczeństwa europejskie będą w stanie emitować o 55 proc. mniej szkodliwych zanieczyszczeń. Pakiet ma na celu zahamowanie procesu globalnego ocieplenia.

Jeden z głównych punktów dotyczy samochodów spalinowych. W pakiecie zaproponowano 100-procentową redukcję emisji spalin do 2035 r. Cel ten w praktyce oznaczałby zakaz rejestracji nowych pojazdów z silnikami spalinowymi. Do 2050 r. wszystkie stare pojazdy na benzynę lub olej napędowy mają zniknąć z UE. W przyszłości statki i samoloty powinny również bazować na czystych paliwach.

