O koronawirusie i szczepieniach. Rozmowy unijnych przywódców podczas wideoszczytu

W czwartek rozpoczął się kolejny wideoszczyt unijnych przywódców poświęcony koordynacji walki z pandemią koronawirusa na szczeblu Unii Europejskiej. Rozmowy poświęcone będą nowym odmianom wirusa SARS-CoV-2, a także organizacji szczepień oraz kwestii certyfikatów szczepiennych.

Zdjęcie Wideoszczyt UE poświęcony jest wspólnej walce z COVID-19 /OLIVIER HOSLET / POOL /PAP/EPA

Szczyt prowadzi przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Najważniejsze kwestie

Jednym z głównych tematów będzie podniesienie na poziomie politycznym kwestii tego, na ile poważne w UE jest pojawienie się nowych wariantów koronawirusa - brytyjskiego, brazylijskiego i południowoafrykańskiego.

Drugą kwestią mają być szczepienia, w tym kwestia sprawiedliwego rozdziału szczepionek wśród krajów członkowskich w oparciu o kryterium populacji.

Trzecim tematem rozmów mają być ewentualne certyfikaty szczepień, które byłyby dowodem na to, że dana osoba przyjęła preparat mający chronić ją przed COVID-19. Przywódcy unijni mają także rozmawiać o szybkich testach na obecność koronawirusa. Pojawić ma się też kwestia solidarności UE z krajami sąsiedztwa w rozdziale szczepionek.

Polskę na wideoszczycie reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. W tym tygodniu napisał on list do Michela i von der Leyen w sprawie dostaw szczepionek. Apeluje w nim do KE m.in. o zwrócenie się do firm BioNTech i Pfizer o pełne informacje dotyczące tymczasowych ograniczeń w dostawach preparatu.

Rekomendacje KE

Dwa dni przed wideoszczytem unijnych przywódców KE przedstawiła rekomendacje dotyczące dalszych działań w walce z pandemią. KE przede wszystkim apeluje w nich o przyspieszenie szczepień w całej UE. Jej zdaniem do marca powinno być zaszczepionych co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Do lata 2021 roku państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji.

KE wzywa również władze krajów UE, by nadal egzekwowały na swoim terytorium zachowywanie dystansu społecznego, ograniczenia kontaktów, zwalczały dezinformację, koordynowały ograniczenia w podróżowaniu, przyspieszyły przeprowadzanie testów oraz zwiększyły możliwości śledzenia kontaktów i sekwencjonowania genomu, aby szybko wykrywać nowe warianty wirusa.

W opublikowanym na stronie internetowej KE komunikacie zostały też określone kluczowe zadania na najbliższy czas dla państw członkowskich, Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA). Mają one zmniejszać ryzyko zarażenia i utrzymać rozprzestrzenianie się wirusa pod kontrolą.

Na czwartkowym szczycie przewodniczący Michel ma także poruszyć sprawę aresztowania w Moskwie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.