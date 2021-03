Premier Węgier Viktor Orban spotka się w czwartek w Budapeszcie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim i przywódcą włoskiej Ligi Matteo Salvinim - potwierdził rzecznik Orbana, Bertalan Havasi.

Reklama

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban /OLIVIER HOSLET/AFP/ /East News

Tematem rozmów będzie sojusz polityczny Ligi, Prawa i Sprawiedliwości oraz Fideszu - oznajmił Havasi.

Reklama

Interia informowała w ubiegłym tygodniu, że nowy polityczny sojusz na arenie europejskiej jest bardzo realny. Polska strona będzie forsować pomysł utworzenia nowego sojuszu na bazie istniejącej już frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów . Włoskie media mówią zaś o powołaniu zupełnie nowej grupy.



Informując o planowanym spotkaniu, dziennik "Corriere della Sera" podał w poniedziałek wieczorem, że tematem rozmów ma być powołanie nowej grupy w Parlamencie Europejskim i to mimo że - jak zauważa się w artykule - politycy Ligi mówią ostrożnie o "podzielaniu wartości".

Wcześniej przywódca współrządzącej obecnie Włochami Ligi ujawnił, że jest w kontakcie z Polakami i Węgrami w sprawie powołania nowej grupy w Parlamencie Europejskim po wystąpieniu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej.

Według "Corriere della Sera" celem włoskiego polityka jest "zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo", w nadziei, że do nowej formacji przyłączą się także delegacje z innych krajów. Mogą być jednak problemy z realizacją tych planów - zastrzegł dziennik, przypominając na przykład, że trudno, by inicjatywę tę doceniła liderka prawicowego ugrupowania Bracia Włosi Giorgia Meloni, przewodnicząca Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy też Prawo i Sprawiedliwość.