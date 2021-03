​Komisja Europejska odpiera zarzuty dotyczące niesprawiedliwego podziału szczepionek. Oskarżenia stawia pięć krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa i Słowenia. Kraje domagają się zwołania nadzwyczajnego unijnego szczytu.

Szefowa KE Ursula von der Leyen

Rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela odpowiedział, że planowany unijny szczyt odbędzie się za niecałe dwa tygodnie i jednym z jego tematów będzie pandemia koronawirusa.

List do Michela i von der Leyen

Przywódcy pięciu krajów napisali list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W piśmie podkreślili, że szczepionki do krajów członkowskich, mimo wcześniejszych ustaleń, nie są dostarczane proporcjonalnie do liczby ludności i że grozi to ogromnymi dysproporcjami, co jest sprzeczne z duchem europejskiej solidarności.

Oświadczenie KE

W odpowiedzi na te zarzuty Komisja Europejska opublikowała oświadczenie. Napisała w nim, że podział szczepionek przez nią zaproponowany w ramach unijnego mechanizmu był przejrzysty i brał pod uwagę kryterium liczby populacji.

"Kraje członkowskie zdecydowały się odejść od tej propozycji, dodając elastyczne podejście" - napisała KE, dodając, że zgodnie z nowymi ustaleniami, jeśli jakiś kraj zdecyduje się, by nie skorzystać z pewnej puli szczepionek, wtedy jest ona rozdzielana między te państwa, które są zainteresowane zakupem.

Komisja Europejska podkreśliła, że teraz znalezienie porozumienia w tej sprawie należy do unijnych stolic.

