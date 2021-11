Nieoficjalnie: Ewa Kopacz kandydatką na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego

"Ewa Kopacz podobno ma duże poparcie wśród tych, którzy uważają, że prounijny polityk z Polski byłby odpowiednim gestem w stronę skłóconych z UE rządzących" - przekazała Dorota Bawołek, cytując doniesienia Politico.



Serwis wymienia kandydatów do zastąpienia Włocha Davida Sassoliego. To Austriak Othmar Karas i Roberta Metsola z Malty - oboje oficjalnie ogłosili zamiar ubiegania się o to stanowisko. Nieoficjalnie konkurują także, według tych doniesień, Esther de Lang z Holandii i właśnie Ewa Kopacz.

Ewa Kopacz jest obecnie wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, a także wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE. W europarlamencie zasiada od 2019 roku. Wcześniej pełniła funkcje premiera RP (2014-2015), marszałka Sejmu (2011-2014) czy ministra zdrowia (2007-2011). Była także przewodniczącą Platformy Obywatelskiej w latach 2014-2016.

Kadencja Davida Sassoliego - przedstawiciela socjalistów - upływa w styczniu. Wciąż nie ma porozumienia, by zastąpił go przedstawiciel chadeków, czyli Europejskiej Partii Ludowej - zwraca uwagę Politico.