Premier Mateusz Morawiecki skierował do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o udział w następnym posiedzeniu PE w celu przedstawienia stanowiska Polski w trakcie zaplanowanej debaty parlamentarnej - poinformował w środę na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Według informacji radia RMF FM w przyszłym tygodniu w PE odbędzie się debata na temat sytuacji Polski w kontekście ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Radio RFM FM informowało też nieoficjalnie o wystosowaniu takiego wniosku przez szefa polskiego rządu. Oficjalnie informacje te potwierdził w środę rzecznik rządu na Twitterze.

Manifestacja zwołana przez Donalda Tuska

W miniony czwartek TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów RP, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski, uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE, uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku oświadczył, że wyrok TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

W niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie obecności Polski w UE zwołana Donalda Tuska w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Kolegium komisarzy UE na spotkaniu w środę poruszy sprawę wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Szefowa KE Ursula von der Leyen w piątkowym oświadczeniu podkreśliła, że jest głęboko zaniepokojona orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego i poinformowała, że poleciła służbom Komisji Europejskiej dogłębną i szybką analizę wyroku polskiego TK na podstawie której KE zdecyduje o kolejnych krokach.