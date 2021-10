Kopalnia Turów. Polska ma do zapłaty 18 mln euro. Urzędnik UE: Otrzyma wezwanie

- Polska otrzyma wezwanie do zapłaty. Jeśli nie przeleje pieniędzy, to potrącimy je ze środków unijnych - przekazał korespondentce Polsat News Dorocie Bawołek wysoki rangą urzędnik UE. Choć do tej pory Komisja Europejska nie podjęła kroków, by wyegzekwować zapłatę, Polska ma jak dotychczas do zapłaty 18 mln euro, czyli ok. 75 mln złotych.

Zdjęcie Komisja Europejska / EMMANUEL DUNAND / AFP