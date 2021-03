W ciągu najbliższych dwóch tygodni BioNTech/Pfizer dostarczy Unii Europejskiej cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki na koronawirusa – poinformowała w środę Komisja Europejska. Mają one być wykorzystane do "gaszenia ognisk zachorowań" i ułatwić w konsekwencji swobodne przekraczanie granic.

Zdjęcie KE: Cztery miliony dodatkowych dawek szczepionki BioNTech/Pfizer na zwalczanie ognisk koronawirusa /ZOLTAN MATHE /PAP/EPA

"Aby stawić czoła agresywnym wariantom wirusa i poprawić sytuację w ogniskach zachorowań, konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie. Z radością ogłaszam dzisiaj porozumienie z BioNTech/Pfizer, które zaoferuje państwom członkowskim łącznie cztery miliony dawek szczepionek przed końcem marca, które zostaną dostarczone oprócz planowanych dostaw. Pomoże to państwom członkowskim w ich wysiłkach na rzecz kontrolowania rozprzestrzeniania się nowych wariantów. Dzięki ukierunkowanemu stosowaniu tam, gdzie są najbardziej potrzebne, w szczególności w regionach przygranicznych, dawki te pomogą również zapewnić lub przywrócić swobodny przepływ towarów i osób. Są one kluczowe dla funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i jednolitego rynku" - podkreśliła w wydanym w środę oświadczeniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE zapewniła, że uważnie śledzi rozwój sytuacji epidemiologicznej w państwach członkowskich. Wyraziła zaniepokojenie, że "mimo obecnego spadku liczby zgonów w UE w wyniku szczepień osób starszych i najbardziej narażonych", na terytorium UE pojawił się szereg ognisk zachorowań. Zdaniem Komisji jest to spowodowane w szczególności rozprzestrzenianiem się nowych wariantów, które są bardziej zaraźliwe.

"Szczepionka BioNTech-Pfizer okazała się wysoce skuteczna przeciwko wszystkim obecnie znanym wariantom wirusa COVID-19. Regiony takie jak Tyrol w Austrii, Nicea i Mozela we Francji, Bolzano we Włoszech oraz niektóre części Bawarii i Saksonii w Niemczech, ale także w wielu innych państwach członkowskich odnotowały gwałtowny wzrost liczby zakażeń i hospitalizacji w ostatnich tygodniach, co skłoniło państwa członkowskie do przyjęcia rygorystycznych środków przeciwepidemicznych, a nawet w niektórych przypadkach wprowadzenie nowych kontroli granicznych" - czytamy w komunikacie KE.

